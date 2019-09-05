Павел Сорокин: “Необходимо, чтобы ресурсная рента работала для развития всей страны”

Source: Russia Ministry of Energy

Владивосток, 5 сентября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин “на полях” Восточного экономического форума в интервью радио Sputnik рассказал о том, какой политики придерживается государство в отношении развития шельфовой добычи, почему развивать ее нужно даже при низких ценах на нефть, а также как обстоит ситуация с топливообеспечением регионов Дальнего Востока.

По словам Павла Сорокина, именно шельфовая добыча на сегодня считается наиболее сложной с точки зрения развития.

“По этой причине сложилась практика соинвестирования для ограничения финансовых рисков, а также для привлечения опыта партнеров для совместной разработки запасов. Ключевой вопрос здесь – это вопрос монетизации запасов и то, насколько быстро мы хотим приступить к монетизации наших природных богатств. Как раз здесь партнеры являются необходимым звеном для того, чтобы мы могли сократить путь от идеи до непосредственно извлечения и продажи этих запасов”, – отметил Павел Сорокин.

При этом даже при низкой стоимости углеводородов не стоит забывать о развитии технологий шельфовой добычи.

“Век углеводородов не вечный, есть риск остаться с запасами углеводородов, которые никому не нужны. На мой взгляд, гораздо лучше сейчас использовать максимум возможностей, чтобы рента работала для развития всей страны, для субсидирования необходимых отраслей”, – добавил замглавы Минэнерго России.

Отвечая на вопрос о ситуации с топливообеспечением Дальнего Востока, Павел Сорокин отметил, что задача по удержанию цен на топливо в пределах инфляции остается в списке приоритетов у Правительства в целом и Министерства энергетики в частности.

“Мы считаем, что любые ценовые колебания на этом рынке должны решаться опять же рыночными методами. Идти по пути установления цен – это создавать риски для продуктообеспечения, нарушать фундаментальные принципы рынка. Наиболее действенный способ здесь – это компенсация ценовой разницы за счет демпфирующего обратного акциза”, – напомнил Павел Сорокин.

Полная версия интервью доступна на сайте радиостанции.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

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