Посещение международного турнира по дзюдо

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ Абэ СиндзоПремьер-министр Японии , Президент Монголии Халтмагийн Баттулга Баттулга ХалтмагийнПрезидент Монголии и Премьер-министр Индии Нарендра Моди Моди НарендраПремьер-министр Индии посетили международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет.

После завершения поединков глава государства принял участие в церемонии награждения победителей, поздравил всех участников турнира и пожелал спортсменам успехов в спорте и жизни.

Турнир проходит с 2017 года в рамках спортивной программы Восточного экономического форума под патронатом Владимира Путина и Синдзо Абэ. В соревнованиях, которые проходят в многофункциональном концертно-спортивном комплексе «Фетисов-арена», участвуют спортсмены из России, Японии, Монголии, Китая и Республики Корея.

Владимир Путин, Синдзо Абэ, Халтмагийн Баттулга и Нарендра Моди посетили состязания после участия в работе Восточного экономического форума на острове Русский.

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Выступление на церемонии награждения победителей – участников соревнований по дзюдо

В.Путин: Дорогие друзья! Спортсмены, участники соревнования! Дорогие гости!

Хочу обратиться прежде всего к нашим гостям, поблагодарить их за то, что они приезжают в Россию для участия в этих соревнованиях.

Спасибо Международной федерации дзюдо и, конечно, моим коллегам, главам государств и правительств, которые находят время приехать сюда и полюбоваться этим замечательным видом спорта.

Самые наилучшие пожелания спортсменам-победителям. Это юношеский турнир, и то, что в таком возрасте ребята, девушки добиваются результата – это очень здорово. Но спорт вообще и дзюдо в частности много раз доказали – стоять на месте нельзя, если хочешь добиваться настоящих, больших побед.

Поэтому я желаю всем вам – дорогие ребята, дорогие девушки, – хочу пожелать вам успехов в спорте и на вашем жизненном пути. Трудолюбие и талант откроют вам замечательную дорогу в будущее, а спорт всегда будет вас сопровождать и помогать в любых ваших начинаниях.

Удачи!

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