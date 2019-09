Source: President of Poland in Polish

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki w Tychach »

Naszą podstawową dewizą jest wiarygodność. Udało się zrealizować, to co obiecaliśmy. Cieszę się, że mamy miejsce w Tychach, gdzie młodzi chłopcy mogą trenować piłkę z rówieśnikami z Akademii GKS Tychy – dodał szef rządu.

To boisko to bardzo ważny projekt. Z takich drobnych projektów składa się projekt Polska – podsumował premier.

