Premier o kolejnych inwestycjach w drogi lokalne

Source: President of Poland in Polish

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas briefingu dotyczącym inwestycji drogowych w województwie śląskim »

Kładziemy ogromny nacisk zarówno na modernizację dróg, jak i na to, żeby były one bezpieczniejsze – zaznaczył premier Morawiecki. Jak dodał, dla nas to jest cały kompleksowy program zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

Programy drogowe są możliwe tylko dzięki temu, że uszczelniliśmy system podatkowy. Uszczelniliśmy system i te pieniądze trafiły do budżetu państwa, a z niego do powiatów województwa śląskiego i do powiatów w całej Polsce po to, żeby poprawiać bezpieczeństwo i jakość dróg – podsumował szef rządu.

