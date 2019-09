Valsts prezidents: ir svarīgi īstenot iekļaujošu politiku attiecībā pret personām ar invaliditāti praktiskajā dzīvē

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas “Sustento” valdes priekšsēdētāju Guntu Anču un valdes locekli Ivetu Neimani, uzsverot nepieciešamību sabiedrībā mainīt priekšstatus par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos ikdienas dzīvē. “Sustento” apvieno 50 nevalstisko organizāciju un 50 000 biedru. Abas puses sarunā apspriedās par šķēršļiem, kas Latvijā ir jāpārvar, lai cilvēks ar invaliditāti līdzīgi kā jebkurš cits sabiedrības loceklis varētu pilnvērtīgi iekļauties ikdienas dzīvē no dzimšanas līdz mūža briedumam. G. Anča izteica satraukumu par stratēģiska, vienota skata trūkumu uz šo jautājumu, jo nozaru ministrijām nereti ir grūti vienoties par vienu redzējumu nozaru šķērsgriezumā. Tikšanās laikā tika uzsvērts, ka ir svarīgi, “lai mēs visi sabiedrībā nonāktu pie jauna redzējuma, ka cilvēks ar invaliditāti nav vienkārši aprūpes objekts, bet ka tas pilnvērtīgi var iesaistīties dzīvē kā sabiedrības loceklis”. G. Anča piebilda, ka šī domāšanas maiņa ir nepieciešama gan ierēdniecības līmenī normatīvos aktus iedzīvinot praksē un neuztverot cilvēku ar invaliditāti tikai kā pensiju un pabalstu ņēmēju, gan arī cilvēkiem ar invaliditāti pakāpeniski mainot attieksmi, ka viņš ir pilnvērtīgs sabiedrības loceklis ar savām iespējām. E. Levits, G. Anča un I. Neimane pārrunāja dažādu Eiropas Savienības dalībvalstu praksi, kā iesaistīt cilvēkus ar invaliditāti darba tirgū. Pēc prezidenta teiktā, būtu lietderīga diskusija par šo cilvēku procentuālu kvotu darba vietās. Liela uzmanība sarunā tika pievērsta arī piekļūstamības tematam. “Lai cilvēks ar invaliditāti kaut vai fiziski varētu nokļūt izglītības, kultūras iestādē vai darba vietā, ēkās ir jābūt piekļuves iespējai, kas to paredz, un tas ir būtisks priekšnoteikums, lai cilvēks ar šādām vajadzībām varētu pilnvērtīgi pats iesaistīties praktiskajā ikdienas dzīvē,” uzsvēra “Sustento” valdes priekšsēdētāja. Tāpat G. Anča runāja par kopīgo problēmu visām NVO, ka ir grūti pastāvēt, ja nav izstrādāts pastāvīgs mehānisms, kur pēc noteiktiem kritērijiem valsts sniedz atbalstu NVO pamatdarbībai, kā tas, piemēram, citās valstīs tiek sniegts, novirzot noteiktu nodokļa daļu šādam mērķim. Valsts prezidents darīja zināmu, ka darba kārtībā plāno plašāku diskusiju ciklu par solidaritātes un iekļaujošas politikas tematiem un arī invaliditātes jautājumiem tiks pievērsta uzmanība.

Source: President of Latvia in Latvian