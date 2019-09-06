В.В.Путин провел совещание по развитию космодрома Восточный

Source: Russia Federal Space

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин посетил Амурскую область, где провёл совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный и перспективных ракетных комплексов. Перед началом совещания глава государства осмотрел объекты космодрома, ознакомился с ходом реализации проекта по строительству стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара».Начало совещания по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный и перспективных ракетных комплексовВладимир Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!Мы с Вами, как и договаривались, обсудим сегодня ход развития инфраструктуры космодрома Восточный — нашей важнейшей, без всякого преувеличения, общенациональной государственной стройки, стройки государственного значения, а также обсудим отдельные вопросы разработки перспективных ракетных комплексов.

На мировом рынке космических услуг, как вы знаете, конкуренция растет. Увеличивается число стран, реализующих собственные космические программы.

Чтобы оставаться в лидерах, в том числе в области пилотируемых программ, России необходимо последовательно наращивать свои конкурентные преимущества, грамотно использовать имеющийся научный, технологический, кадровый потенциал, а также эффективно решать задачи по дальнейшему совершенствованию собственной космической инфраструктуры, по созданию конкурентоспособной индустрии инновационной космической продукции и услуг.

Еще раз хочу сказать, сегодня всё большее количество стран ведут активную деятельность по развитию перспективных ракетных комплексов. Это та сфера, где Россия, несмотря на технологические, производственные проблемы, с которыми, кстати, сталкиваются и все другие космические державы, все-таки наша страна всегда занимала крепкие, уверенные, лидерские позиции. Чтобы не растратить, а сохранить, приумножить их, нам важно предлагать технологические решения действительно завтрашнего дня и быть на шаг впереди.

В числе приоритетов здесь — создание ракеты-носителя нового поколения среднего класса. Предполагаемый срок начала её лётных испытаний — 2022 год. Она необходима для запусков автоматических космических аппаратов на околоземную орбиту, а также как ключевой элемент в создании ракеты-носителя сверхтяжёлого класса. Это уже будет у нас следующий этап работы. Более подробно о перспективной линейке ракетных комплексов сегодня поговорим ещё.

Сразу хочу отметить следующее: при создании техники необходимо ориентироваться на обеспечение её конкурентоспособности — как по техническим характеристикам, так и по цене. Причём это требование касается не только ракетных комплексов. Я прошу в целом обратить внимание на оптимизацию себестоимости продукции, выпускаемой предприятиями Роскосмоса, а также проработать меры, которые в перспективе позволят снизить стоимость космических систем и самих пусков, обеспечив при этом абсолютное качество и, безусловно, абсолютную надёжность. Это приоритет номер один для всей нашей космической отрасли.

Теперь что касается космодрома Восточный. Я жду сегодня детального доклада о том, в какой стадии находится возведение его объектов, как выполняются намеченные графики работы. Ещё раз хочу подчеркнуть: вся строящаяся здесь наземная инфраструктура должна отвечать самым современным требованиям и стандартам, обеспечивать запуски наших перспективных ракетных комплексов.

С космодрома Восточный уже произведено пять пусков. Теперь мощности Восточного могут и, хочу это подчеркнуть, должны быть загружены более серьёзным образом. Знаю, что такие планы у Роскосмоса на следующий год есть, только что об этом мы говорили с руководителем Роскосмоса. Подробнее тоже хотелось бы сегодня услышать об этих планах.

Безусловно, работа по развитию космодрома предстоит очень серьезная, большая, объемная. Жду от вас более ответственного и динамичного темпа, более ответственного отношения к организации работы. Необходимо выдержать все намеченные сроки, в том числе — первого полёта с использованием ракеты-носителя сверхтяжёлого класса. Запуск должен состояться, как мы уже и говорили об этом, с Восточного в 2028 году.

Отдельно остановимся на такой важной теме, как социальная инфраструктура вокруг космодрома. Мы неоднократно говорили о том, что космодром Восточный и город Циолковский должны войти в число «точек роста» Дальнего Востока, способствовать укреплению кадрового потенциала этого региона. Прошу доложить сегодня, как решаются жилищные вопросы сотрудников космодрома, что делается для привлечения сюда квалифицированных кадров, в том числе и прежде всего молодёжи.

Давайте перейдем к обсуждению всех намеченных вопросов. Слово — руководителю Роскосмоса Дмитрию Олеговичу Рогозину. Пожалуйста.

MIL OSI