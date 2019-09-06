Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил предприятия, государственные учреждения и объекты сферы здравоохранения Курской области.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (исполнительного) органа государственной власти Курской области Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области в рамках рабочей поездки в регион посетил предприятия, государственные учреждения и объекты сферы здравоохранения, а также встретился с гражданами.

Сенатор сообщил, что Курская область участвует в реализации десяти нацпроектов, на которые в течение ближайших пяти лет регион получит более 45 млрд руб., в том числе из федерального бюджета – 20 млрд руб.

Курская область участвует в реализации десяти нацпроектов, на которые в течение ближайших пяти лет регион получит более 45 млрд руб.

Валерий Рязанский напомнил, что с 4 сентября Министерство сельского хозяйства РФ приступило к приему заявок от сельхозпроизводителей на заключение соглашений о повышении конкурентоспособности. Парламентарий подчеркнул, что такие программы уже представлены рядом крупных предприятий Курской области, занимающихся производством и переработкой зерна. Разработка программ ведется предприятиями и других направлений агропромышленного комплекса региона.

«Полученные в рамках заключенных соглашений льготные кредиты в перспективе позволят увеличить объем производства сельхозпродукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности и выполнить показатели регионального проекта «Экспорт продукции АПК», входящего в состав аналогичного федерального проекта», — отметил Валерий Рязанский.

Сенатор также указал, что Курская область занимает пятое место среди субъектов Центрального федерального округа по объему кредитных договоров, заключенных уполномоченными банками по программе льготного кредитования.

По словам парламентария, сейчас в регионе проводится ремонт дорог муниципального значения, на которые будут дополнительно направлены 300 млн руб. из областного бюджета.

«В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» планируется ремонт улиц в сельских населённых пунктах», — сообщил Валерий Рязанский. До конца текущего года в нормативное состояние приведут около 70 км автодорог и улиц, обеспечивающих подъезды до сельских населенных пунктов и проезды по ним.

В 2032 году Курск отпразднует 1000-летний юбилей, и подготовка к этому масштабному событию уже началась, сказал сенатор. «Эта дата должна стать отличным стимулом для объединения усилий всех курян, любящих свой город, для его развития и процветания».

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