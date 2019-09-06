В. Полетаев встретился с сотрудниками органов следствия и исполнения наказания Республики Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

На мероприятии обсуждались вопросы гуманизации уголовно-процессуального законодательства.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай встретился с сотрудниками Следственного управления Следственного комитета РФ и отдела Федеральной службы исполнения наказания по региону.

Владимир Полетаев встретился с сотрудниками органов следствия и исполнения наказания Республики Алтай

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Владимир Полетаев встретился с сотрудниками органов следствия и исполнения наказания Республики Алтай

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Владимир Полетаев встретился с сотрудниками органов следствия и исполнения наказания Республики Алтай

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Владимир Полетаев встретился с сотрудниками органов следствия и исполнения наказания Республики Алтай

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«Обсудили вопросы гуманизации уголовно-процессуального законодательства. Тема сложная, но она должна оставаться под контролем», – подчеркнул сенатор.

В Республике Алтай система исполнения наказания ориентирована на социально-трудовую реабилитацию заключенных

Как отметил Владимир Полетаев, в Республике Алтай система исполнения наказания ориентирована на социально-трудовую реабилитацию заключенных. «При Исправительной колонии № 1 действует Центр трудовой адаптации осужденных. На предприятии введены участки деревообработки, металлообработки, швейной продукции, включая скорняжный цех, сельскохозяйственный участок и участок по изготовлению строительных материалов».

Сенатор рассказал об итогах законотворческой деятельности Совета Федерации за весеннюю сессию, представил программу ускоренного социально-экономического развития «Сильный Алтай», проинформировал следователей о приоритетных национальных проектах, реализующихся в регионе.

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