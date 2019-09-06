График собраний и конференций организаций ОГП к Съезду

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

Накануне внеочередного Съезда Объединенной гражданской партии по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь в ОГП проходят конференции всех областных организаций и Минской городской, а также собрания всех районных организаций Минска.

Все собрания районных организаций г. Минска пройдут по адресу: Центральный офис ОГП, расположенный по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, 22-1701 (17-ый этаж), тел. (17) 289 50 09 по следующему графику (по дате проведения):

6 сентября, пятница, 19.00, Минск – собрание Первомайской районной организации ОГП г. Минска, (анонс опубликован в Афише)

7 сентября, суббота, 13.00, Минск – собрание Фрунзенской и Московской районных организаций ОГП г. Минска (анонс опубликован в Афише)

10 сентября, вторник, 19.00, Минск – собрание Октябрьской районной организации ОГП г. Минска

11 сентября, среда, 18.00, Минск – собрание Партизанской и Заводской районных организаций ОГП г. Минска

11 сентября, среда, 19.00, Минск – собрание Ленинской районной организации ОГП г. Минска

13 сентября, пятница, 18.00, Минск – собрание Центральной районной организации ОГП г. Минска

13 сентября, пятница, 19.00, Минск – собрание Советской районной организации ОГП г. МинскаГрафик собраний районных организаций г. Минска в алфавитном порядке:

Заводская районная организация – 11 сентября, среда, 18.00Ленинская районная организация – 11 сентября, среда, 19.00Московская районная организация – 7 сентября, суббота, 13.00Октябрьская районная организация – 10 сентября, вторник, 19.00Партизанская районная организация – 11 сентября, среда, 18.00Первомайская районная организация – 6 сентября, пятница, 19.00Советская районная организация – 13 сентября, пятница, 19.00Фрунзенская районная организация – 7 сентября, суббота, 13.00Центральная районная организация – 13 сентября, пятница, 18.00График собраний областных организаций и Минской городской был опубликован в официальном аккаунте ОГП в Фейсбуке 8 августа и повторен еще раз 15 августа.Напоминаем, что конференции состоятся (в алфавитном порядке):

Брестская областная – 8.09, сбор участников конференции в 12.00 возле кинотеатра ‘Беларусь”Витебская областная – 24.09 в 18.00 по адресу: г. Витебск, ул.Фрунзе, 81, корп. 33А, оф. 618Гомельская областная – 19.09 в , г. Гомель, Полесская, 52Гродненская областная – 15.09Минская городская – 17.09, Центральный офис ОГП, г. Минск, ул. Веры Хоружей, 22-1701 (17-ый этаж), тел. (17) 289 50 09Минская областная – 21.09, Центральный офис ОГП, г. Минск, ул. Веры Хоружей, 22-1701 (17-ый этаж), тел. (17) 289 50 09Могилевская областная – 11.09Съезд ОГП пройдет 29 сентября в Минске.

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