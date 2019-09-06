Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Союз МС-14#Skybot F-85007.09.2019 00:35

Корабль «Союз МС-14» вернулся на Землю

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-14» с антропоморфным роботом Skybot F-850 7 сентября 2019 года в 00:32 мск совершил успешную посадку. Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме.

В корабле «Союз МС-14» доработана система управления движением и навигацией в части управляемого спуска. Аналоговая система управления спуском полностью заменена цифровой на базе прибора БИУС (блок интегрирования угловых скоростей), разработанного в ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Корабль находился в составе Международной космической станции с 27 августа 2019 года. Он доставил оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с рационами питания, посылки для экипажа, а также антропоморфного робота Skybot F-850. Космонавты Роскосмоса в течение нескольких дней тестировали системы робота в условиях космического полёта.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-14» состоялся 22 августа 2019 года. Он прошел в беспилотном режиме и стал испытательным для ракеты-носителя с системой управления разработки НПО автоматики (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Ранее ракета «Союз-2.1а» выводила на орбиту только грузовые корабли серии «Прогресс» и космические аппараты различного назначения. После пуска, который запланирован на 25 сентября, ракета-носитель «Союз-2.1а» заменит «Союз-ФГ» в миссиях по доставке экипажей на Международную космическую станцию.

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