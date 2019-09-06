Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Союз МС-14#Skybot F-85006.09.2019 21:15

Корабль «Союз МС-14» в автономном полете

Космический корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом Skybot F-850 6 сентября 2019 года в 21:13:54 мск успешно отстыковался от агрегатного отсека служебного модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции. Он находился в составе МКС с 27 августа.

Планом полёта предусмотрены сход с орбиты и приземление спускаемого аппарата 7 сентября 2019 года. По расчётам специалистов службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами маршевый двигатель корабля будет включен на торможение 6 сентября в 23:37 мск. Спустя почти 4 минуты двигатель завершит работу и корабль начнёт сход с околоземной орбиты. Спускаемый аппарат «Союза МС-14» должен совершить посадку в 00:34 мск 7 сентября в 147 км юго-восточнее города Жезказган.

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Повтор трансляции расстыковки, 6 сентября 2019 г.

В связи с тем, что все операции по посадке будут проходить в ночное время суток, Роскосмос не будет проводить прямую трансляцию с места посадки. Обо всех этапах спуска Госкорпорация будет сообщать в социальных сетях и на сайте Роскосмоса.

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