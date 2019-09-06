К. Косачев: Мы готовы к продолжению межпарламентского диалога с США

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча председателя Комитета СФ по международным делам К. Косачева с американским сенатором М. Ли.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с американским сенатором Майклом Ли.

В беседе принял участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Константина Косачева с американским сенатором-республиканцем Майклом Ли

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Константин Косачев

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Константина Косачева с американским сенатором-республиканцем Майклом Ли

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Константина Косачева с американским сенатором-республиканцем Майклом Ли

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Константина Косачева с американским сенатором-республиканцем Майклом Ли

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Константина Косачева с американским сенатором-республиканцем Майклом Ли

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Брифинг Константина Косачева по итогам встречи с американским сенатором-республиканцем Майклом Ли

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Брифинг Константина Косачева по итогам встречи с американским сенатором-республиканцем Майклом Ли

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Стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

Константин Косачев подчеркнул, что Россия выступает за сохранение межпарламентского диалога с США, а также за снятие санкций с парламентариев. «Мы всегда с удовольствием откликаемся на предложение встретиться. Межпарламентский диалог между Россией и США всегда должен сохраняться, продолжаться при любых, даже самых сложных обстоятельствах в наших двусторонних отношениях», — сказал он.

Россия выступает за сохранение межпарламентского диалога с США

Сенатор добавил, что сейчас контакты между Сенатом США и Советом Федерации, между парламентами двух стран в целом ограничены и носят эпизодический характер. «Это не наш выбор, мы изначально были не согласны с политическими санкциями, которые США распространили и на парламентариев», — уточнил он.

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Глава Комитета Совета Федерации еще раз обозначил позицию России, которая предлагает отменить на взаимной основе санкции против парламентариев двух стран. «Задача максимум — отказаться от практики санкций в отношении парламентариев в принципе, задача минимум — договориться о том, что мы на взаимной основе выводим из‑под санкций тех парламентариев, которые прибывают с официальным визитом», — сказал сенатор.

Константин Косачев напомнил, что не так давно отмечалось 80-летие начала Второй мировой войны. По его словам, сотрудничество Советского Союза и США в борьбе с общим врагом позволило объединить страны, у которых были изначально разные позиции по разным вопросам. «Тогдашние Советский Союз и США разделяло гораздо больше, чем современную Россию и Соединенные Штаты. Сегодня у нас много общих вызовов и угроз», — отметил законодатель.

В качестве угрозы современному миру российский парламентарий назвал международный терроризм, опасность распространения оружия массового уничтожения, вопросы продовольственной и кибербезопасности. «Есть много проблем, по которым мы в состоянии и просто обязаны сотрудничать».

Майкл Ли подчеркнул, что состоялся честный, открытый диалог, что это пойдет на пользу обеим странам.

По итогам встречи стороны высказались за продолжение межпарламентского диалога.

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