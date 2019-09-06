При поддержке ПАО «Газпром» в Астрахани открылся новый храм во имя Святой Живоначальной Троицы

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Новости проектов и регионов

6 сентября 2019, 18:45

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6 сентября в Астрахани состоялось торжественное открытие храма во имя Святой Живоначальной Троицы. В течение 10 лет финансирование строительных работ осуществлялось на благотворительные пожертвования ООО «Газпром добыча Астрахань», работников предприятия и прихожан. В мае 2017 года проект получил поддержку ПАО «Газпром», благодаря чему завершение строительства стало возможным.

В торжественном мероприятии открытия храма принимали участие временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань» Андрей Мельниченко, заместители генерального директора, руководители подразделений, работники ООО «Газпром добыча Астрахань», представители духовенства, верующие, жители микрорайона.

Открыл мероприятие митрополит Астраханский и Камязыкский Никон. Он отметил, что «храм созидался ради души человеческой» и поблагодарил всех, кто «вложил свою душу в строительство этого дома Божьего». От имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Астраханский и Камызякский Никон вручил Андрею Мельниченко орден Русской православной церкви Преподобного Серафима Саровского III степени.

Со слов благодарности в адрес всех, «кто участвовал в строительстве, кто создавал это благолепие» начал свою приветственную речь временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин. Он особо отметил участие ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Астрахань» в создании этого Храма.

«Сегодня у нас праздник, мы радуемся, мы гордимся и восхищаемся результатами многолетней и совместной работы. Каждый, кто участвовал в строительстве храма, вложил в эту работу частичку своей души. И потому есть уверенность, что многие поколения будут приходить в эту церковь с чистыми помыслами и с открытой душой», — сказал Андрей Мельниченко и вручил настоятелю храма сертификат на приобретение церковной утвари.

Первое богослужение во вновь открывшемся Храме совершил митрополит Астраханский и Камызякский Никон. Этот храм вошел в число самых крупных в Астраханской области, как двухэтажное двенадцатипрестольное сооружение с подвальным этажом и встроенной колокольней.

Справка

ООО «Газпром добыча Астрахань» — дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основные направления деятельности: поиск, разведка и разработка месторождений углеводородного сырья. Добыча газа и конденсата на Левобережной части Астраханского газоконденсатного месторождения площадью 1360 кв. км ведется с 1986 года. Добываемая на месторождении пластовая смесь характеризуется высоким содержанием сероводорода (25%) и углекислого газа (15%).

На обслуживании предприятия находится около трехсот скважин различного назначения, сотни километров газоконденсатопроводов и шлейфов, линий электропередач и коммуникаций телемеханики и телеуправления процессом добычи, шесть установок предварительной подготовки газа.

Мощности предприятия обеспечивают ежегодный уровень добычи газа до 12 млрд куб. м. Потенциал запасов углеводородов на лицензионных участках ООО «Газпром добыча Астрахань» позволяет увеличить годовую добычу газа до 48 млрд куб. м газа с выработкой товарного газа для поставки в магистральные газопроводы до 27 млрд куб. м.

Интегрированная система менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» отвечает требованиям четырех международных стандартов: ISO 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования», ISО 14001:2004 «Система экологического менеджмента — Спецификация и руководство по применению», OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента здоровья и безопасности на производстве», ISO 50001:2011 «Система энергетического менеджмента. Требования».

Коллектив насчитывает более 4200 человек. Головной офис находится в Астрахани.

Этапы строительства храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Астрахани:

Впервые с инициативой строительства храма жители выступили в 1999 году. В 2006 году это инициатива была поддержана руководством ООО «Газпром добыча Астрахань»;

в 2007 году Инженерно-техническим центром компании был разработан проект (автор проекта — Осадчук В. М., главный инженер проекта Вязицкий В. К.);

в октябре 2008 года получена лицензия на строительство, а 14 октября состоялась торжественная закладка камня в основание будущего собора;

3 августа 2009 года проект прошел строительную экспертизу и было получено разрешение на строительство;

4 октября 2011 года состоялось торжественное освящение и возведение четырех малых куполов;

13 декабря 2013 года состоялось торжественное освящение и монтаж колоколов, а 28 декабря 2016 года — освящение и монтаж центрального купола и креста;

в 2017 году были установлены оконные витражи во всех пределах храмового комплекса, и в том же году накупольный крест храма был освящен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом;

в 2018 году проводились работы по внутренней отделке храма: оштукатуривание и подготовка внутренних стен под роспись и начало выполнение работ по росписи. В июле 2018 года были установлены часы, а к августу завершены работы по прокладке наружных и внутренних сетей водопровода. В декабре была осуществлена подача газа и подключена котельная;

в 2019 году проводились работы по укладке напольной и тротуарной плитки, установке пандусов, наружного ограждения территории и наружного освещения храма. В августе были смонтированы внутренние двери, которые изготавливались по индивидуальному заказу, и был установлен центральный иконостас.

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