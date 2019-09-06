Телефонный разговор с Эллой Памфиловой

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин позвонил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой Памфилова Элла АлександровнаПредседатель Центральной избирательной комиссии , чтобы поддержать её после нападения неизвестного преступника на её дом. Глава государства выразил надежду, что правоохранительные органы в возможно короткие сроки задержат злоумышленника.

Президенту доложили об инциденте в доме Э.Памфиловой сразу после его прибытия в Благовещенск на совещание по развитию космодрома Восточный.

В ночь на 6 сентября неизвестный проник в дом главы ЦИК в Подмосковье и напал на неё с электрошокером. Возбуждено уголовное дело.

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