Встреча с Нурсултаном Назарбаевым

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин принял в Кремле первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева Назарбаев Нурсултан Абишевич .

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В.Путин: Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Спасибо, что приехали к нам в праздничный день, да еще и в связи с открытием вашего павильона на ВДНХ.

Нет необходимости лишний раз подчеркивать, что Вы в значительной степени являетесь строителем российско-казахстанских отношений, которые достигли беспрецедентно высокого уровня союзничества в гуманитарной, военной области, ВТС – нет сферы деятельности, где мы бы не достигли впечатляющих результатов.

Мы всегда рады Вас видеть, и мне приятно, что продолжаются наши личные контакты.

Добро пожаловать.

Н.Назарбаев: Спасибо, Владимир Владимирович, за приглашение на праздник День Москвы.

Москва для нас для всех очень близка сердцу, c ранней юности начали посещать, учились, работали, участвовали во всех мероприятиях. Всегда приятно в Москву приезжать, тем более сейчас.

И выставка народного хозяйства – тоже с юности, всю жизнь вместе, вросшие, превратившие дружбу народов в колоссальную силу. Особенно хорошо накануне 75-летия Победы сказать о том, что именно дружба всех народов, населявших тогда Советский Союз, победила в этой страшной войне, и мы являемся детьми победивших отцов, поэтому так живем.

Думаю, за многие столетия мы – единственное поколение, которое родилось и выросло без войны. Это результат самоотверженной деятельности, борьбы наших родителей.

Казахстанско-российские отношения идеальные, можно сказать, они пример для всех других государств. Я все делал, чтобы это было. Надеюсь, что оно будет продолжено. Я за этим смотрю, потому что это, во-первых, выгодно Казахстану, во-вторых, это необходимо всем нам.

И Евразийский экономический союз, который мы с Вами «выстрадали», построили его, этот союз работает и, несмотря ни на что, развивается, оказывает пользу всем нашим странам.

Поэтому есть, о чем поговорить, хотя я теперь не являюсь Президентом, нахожусь в разряде первого Президента, экс-Президента, лидера нации с определёнными обязанностями, продолжаю укреплять наше государство, помогать моим преемникам вести то дело, которое я начал, которое я основал.

Наблюдаю, как Вы интенсивно работаете, Владимир Владимирович, очень сильно. Вчера Владивосток, сегодня здесь, завтра там. Зарубежные поездки, переговоры – очень огромная нагрузка, поэтому Вам нужно крепкое здоровье. Я его Вам желаю от всей души.

В.Путин: Спасибо.

Н.Назарбаев: Желаю здоровья Вам, успеха России, преодоления всех трудностей, а это обязательно будет, всегда так было. И всего Вам самого доброго.

Еще раз благодарю за возможность встретиться в Кремле с Вами лично.

В.Путин: Спасибо большое.

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