Посещение спорткомплекса «Лужники»

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин посетил Олимпийский комплекс «Лужники», где ознакомился с реконструированным многофункциональным Дворцом водных видов спорта и Дворцом художественной гимнастики, а также пообщался с молодыми спортсменами. Главу государства сопровождал мэр Москвы Сергей Собянин Собянин Сергей Семёновичмэр Москвы .

Дворец водных видов спорта открыт после начавшейся в 2015 году реконструкции здания старого бассейна. Сохранив архитектурную узнаваемость, новый дворец существенно расширил свои возможности: комплекс может принять до 10 тысяч посетителей в сутки.

Дворец художественной гимнастики открыт в июне 2019 года и является самым крупным специализированным центром гимнастики в мире. Арена соответствует международным требованиям и может принимать соревнования уровня Олимпиады и чемпионата мира.

Здание возвели по инициативе президента Всероссийской ассоциации художественной гимнастики, главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер-Усмановой.

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