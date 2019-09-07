Празднование Дня города в Москве

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин принимает участие в торжественных мероприятиях на ВДНХ, посвященных празднованию Дня Москвы.

В числе приглашенных на торжества – Председатель Правительства Дмитрий Медведев Медведев Дмитрий АнатольевичПредседатель Правительства Российской Федерации , мэр Москвы Сергей Собянин Собянин Сергей Семёновичмэр Москвы , почетные граждане города, представители общественных и молодежных организаций.

На праздновании присутствует также первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев Назарбаев Нурсултан Абишевич .

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Выступление на праздновании Дня Москвы

В.Путин: Дорогие москвичи! Гости столицы! Уважаемый Сергей Семёнович!

Сердечно поздравляю всех вас с праздником – Днём города.

В этом году главные торжества в честь нашей столицы проходят на легендарной Выставке достижений народного хозяйства, которая недавно отметила свое 80-летие.

Сейчас здесь завершается масштабная реконструкция: мы видим, как возродился яркий, узнаваемый образ ВДНХ, насколько бережно, с уважением к истории восстановлены архитектурные и художественные шедевры выставки.

ВДНХ с успехом возвращает свое основное предназначение – становится крупнейшим экспозиционным, музейным, культурным, просветительским, общественным пространством, подтверждает непреходящую значимость Москвы как созидательного и объединяющего центра.

Эта роль определяет величие Москвы, является ключевой в ее многовековой истории, в становлении и развитии Российского государства, укреплении единства нашего многонационального народа.

Москва сегодня не только современный мегаполис, не только столица нашей страны, а по праву – достояние России, уникальное отражение всех ее эпох, широкой и щедрой души России. Город, который своей красотой и достижениями заслужил уважение граждан нашей страны.

Наша столица помнит о своих корнях, героях и подвижникам, многих поколениях москвичей, которые навсегда – родная и неотъемлемая ее часть. И одновременно это город, который всегда устремлен в будущее: кипучий, деловой, порой, конечно, и очень жесткий ритм.

Он при этом радушный город и гостеприимный. Открывая огромные возможности для самореализации, отторгает равнодушие и косность, требует постоянного развития, освоения нового, полной отдачи от всех, кто здесь живет и работает.

Мы видим, как преобразилась столица за последние годы, это просто очевидный факт. Как много сделано для создания комфортной деловой среды, социальной, транспортной и цифровой инфраструктуры, благоустроенных общественных пространств.

Конечно, при таком масштабе в таком мегаполисе не может не быть проблем, их еще достаточно. Но сделано много, причем во всех без исключения районах Москвы, которые по своим масштабам сопоставимы с большими европейскими городами.

Все улицы, парки, проспекты, все уголки столицы – они все очень разные, но гармонично сочетаются и дополняют друг друга, образуют уникальный, неповторимый ансамбль, нашу Москву, которую все мы любим и которой по праву гордимся.

Хотел бы поблагодарить мэра столицы, Сергея Семеновича Собянина, всех москвичей за слаженную результативную работу, готовность делом отвечать на самые сложные вызовы, добиваться высоких целей, созвучных времени.

Так держать, дорогие москвичи! С праздником! Успехов и процветания Москве и всей нашей Родине!

Благодарю вас за внимание.

MIL OSI