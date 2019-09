Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Centrum Zdrowia 75+. Zdążyć przed demograficznym tsunami

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje przyjmowane są do 9 września (poniedziałek) br. do godziny 11.00 na stronie: https://www.prezydent.pl/dla-mediow/akredytacje-online/zdrowie

Podczas konferencji zostanie zaprezentowana koncepcja Centrum Zdrowia 75+ opracowana przez ekspertów z Narodowej Rady Rozwoju. Jest ona odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na skoordynowanie działań zdrowotnych i opiekuńczych dla najstarszych obywateli. W związku z następującymi gwałtownie zmianami demograficznymi w Polsce zagadnienie wymaga szerokiej debaty na temat tej koncepcji i przyjęcia konsensusu co do podziału obowiązków i odpowiedzialności.

