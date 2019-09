Source: President of Poland in Polish

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Udział Prezydenta RP w IV Polskim Kongresie Mechaniki oraz XXIII Międzynarodowej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki

Poniedziałek, 9 września 2019 09:00

Udział Prezydenta RP w IV Polskim Kongresie Mechaniki oraz XXIII Międzynarodowej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki

9 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w Sesji Inauguracyjnej IV Polskiego Kongresu Mechaniki oraz XXIII Międzynarodowej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki (ul. Krupnicza 33).



Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

Wejście akredytowanych dziennikarzy do sektora prasowego w godz. 8.00-8.30.Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 6.00.

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Zgłoszenie akredytacyjne (zawierające: imię, nazwisko, nazwę redakcji, numer legitymacji prasowej, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy) przyjmuje Komitet Organizacyjny Kongresu Mechaniki PCM-CMM-2019 pod adresem:

do 8 września br. (niedziela) do godz. 12.00. Informacji dotyczących akredytacji oraz obsługi prasowej udziela prof. dr hab. Kinga Nalepka – tel. 604 870 860.

Poleć znajomemu

Logowanie dla dziennikarzy

Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.Zapraszamy ponownie.

MIL OSI