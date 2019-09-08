В Москве прошёл финал Кубка мира по стрельбе из лука

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 7 сентября, в Москве завершился финал Кубка мира по стрельбе из лука 2019 года. В соревнованиях приняли участие 32 сильнейших лучника из 14 стран. Спортсмены разыграли награды в стрельбе из классического и блочного лука в индивидуальных и командных зачётах.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков посетил финал Кубка мира и принял участие в награждении призёров состязаний.

«После 1980-го года в нашей стране не было подобных соревнований в этом виде спорта, и нам впервые предоставили право проведения такого ответственного турнира, – заметил глава Минспорта России в беседе с представителями СМИ. – Соревнования прошли в новом формате, очень динамично и интересно. Здесь присутствует президент Международной федерации по стрельбе из лука Угур Эрденер, который отмечает отличную организацию турнира».

По итогам финала Кубка мира российские лучники выиграли три серебряные медали. Наталья Авдеева стала серебряным призёром в стрельбе из блочного лука среди женщин, а также в миксте с Павлом Крыловым. Третье «серебро» в актив сборной России выиграли Елена Осипова и Эрдым Ирдынеев в стрельбе из классического лука в миксте.

В этот день Министр также посетил также контрольные прокаты российских фигуристов в короткой программе и товарищеский матч по регби между сборной России и ирландским клубом «Коннахт».

Фото: Александр Александров

Пресс-служба Минспорта России

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