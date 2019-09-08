Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ почтила память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище.

органа государственной власти Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда приняла участие в церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище.

В мероприятии участвовали ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, представители городской исполнительной и законодательной власти.

В. Матвиенко приняла участие в возложении венков на Пискаревском мемориальном кладбище

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Торжественная траурная церемония на Пискаревском мемориальном кладбище

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Торжественная траурная церемония на Пискаревском мемориальном кладбище

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В. Матвиенко приняла участие в возложении венков на Пискаревском мемориальном кладбище

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Торжественная траурная церемония на Пискаревском мемориальном кладбище

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В. Матвиенко приняла участие в торжественной траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище

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На Пискаревском мемориальном кладбище расположено 186 братских могил, в которых покоятся 420 тысяч жителей города, погибших от голода, бомбежек, обстрелов, и 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. Мемориальный комплекс был открыт 9 мая 1960 года, во время празднования 15-летия Победы.

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«Приходя на Пискаревское кладбище, испытываешь чувство скорби и в то же время огромной благодарности тем, кто ценой своей жизни защитил наш город», — сказала Валентина Матвиенко журналистам.

Тысячи петербуржцев отдают дань памяти тем, кто пережил трудные блокадные дни

Председатель СФ отметила, что тысячи петербуржцев отдают дань памяти тем, кто пережил трудные блокадные дни.

«Важно хранить эту память, передавать ее следующим поколениям для того, чтобы ничего подобного больше не повторилось. Очень правильно, что нынешний учебный год во всех школах Санкт-Петербурга начался с уроков, рассказывающих о блокаде», — сказала Валентина Матвиенко.

«Хранить эту память важно еще и потому, что активизировались некоторые политики, которые усиленно пытаются переписать историю войны, переложить на Россию вину за эту мировую трагедию. Ни чем иным как кощунством, издевательством над исторической памятью, цинизмом это объяснить нельзя», — подчеркнула Председатель СФ.

Блокада Ленинграда продолжалась с сентября 1941-го года по январь 1944-го. Она унесла жизни более 650 тысяч человек.

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