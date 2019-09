Katowice: Premier zainaugurował budowę instytucji naukowych

Source: President of Poland in Polish

Centrum Nauki to równe szanse w dostępie do nowoczesnej, pozaszkolnej edukacji dzieci i młodzieży z różnych środowisk oraz zapewni rozwój dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Jak podkreślił premier, Centrum będzie kładło nacisk na nowoczesność. Będzie to instytucja, która przyciągnie młodych ludzi oraz przedsiębiorców – kontynuował.

Historia wspinaczek górskich, szerzona przez Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki ma pokazać młodym ludziom drogę do sukcesu opartą o wysiłek, hart ducha, dyscyplinę i bardzo ciężką pracę – mówił szef rządu o celach instytucji, która zajmie się popularyzowaniem wiedzy dotyczącej wypraw górskich oraz przedstawieniem historii Jerzego Kukuczki oraz śląskich himalaistów. Ma ono pokazywać, że chcemy zdobywać najwyższe szczyty w rozwoju Polski – powiedział premier dziękują inicjatorom przedsięwzięcia.

