А. Кутепов: Родители должны получить доступ к медицинской информации своих несовершеннолетних детей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор направил в Правительство РФ соответствующий законопроект.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил на рассмотрение в Правительство РФ законопроект, наделяющий родителей подростков 15-ти лет и старше правом на получение информации о состоянии здоровья детей до достижения ими совершеннолетия.

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По словам сенатора, в настоящее время несовершеннолетние, когда им исполняется 15 лет (16 лет для больных наркоманией), начинают получать информацию от медицинских работников лично. «У родителей есть обязанность заботиться о здоровье и развитии своих детей. Они не могут полноценно делать это, так как не имеют права на доступ к информации о состоянии здоровья своих несовершеннолетних детей старшего подросткового возраста. К тому же люди в переходном возрасте не склонны сообщать родителям о своих проблемах, в том числе, о ранней беременности, венерических заболеваниях, увечьях, получаемых во время конфликтов с ровесниками, пристрастии к употреблению алкогольных напитков и наркотикам».

Законопроектом предлагается установить, что законные представители сохраняют право на получение информации о состоянии здоровья до достижения детьми возраста восемнадцати лет

Андрей Кутепов отметил, что в результате законные представители могут не заметить скрываемую подростком проблему, в то время как её могут выявить медицинские работники в ходе приёма или профилактического осмотра. «Подростки, например, могут скрыть травму в результате драки или нападения, особенно если рана расположена на скрытых одеждой частях тела. Вследствие чего родители не смогут своевременно остановить конфликт, вызванный издевательствами. Также они могут остаться в неведении, если ребенок обращался за психологической консультацией, находясь в постоянном состоянии стресса, что крайне опасно в связи с участившимися случаями подростковых самоубийств».

Законопроектом предлагается установить, что законные представители сохраняют право на получение информации о состоянии здоровья до достижения детьми возраста восемнадцати лет, если те не являются полностью дееспособными. Несовершеннолетние пациенты по‑прежнему смогут получать информацию без присутствия законных представителей, говорится в пояснительной записке.

Глава Комитета СФ сообщил, что редакция документа доработана в соответствии с замечаниями ответственного комитета Государственной Думы и Правительства РФ, которые получены на аналогичный законопроект Самарской Губернской Думы.

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