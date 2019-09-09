В Калужской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы на предприятии

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Обнинска Калужской области, при проверке исполнения трудового законодательства, выявила факты невыплаты заработной платы работникам АО «МСУ-35 Промэлектромонтаж».

Установлено, что руководством предприятия частично не выплачена заработная плата работникам за период с января по март 2019 года, и в полном объеме с апреля по июль т.г. Общая задолженность, по состоянию на июль 2019 года составляла более 21 млн. рублей. В настоящий момент долг организации по заработной плате составляет 16 млн. рублей.

При этом объемы реальных поступлений денежных средств от финансово-хозяйственной деятельности АО «МСУ-35 Промэлектромонтаж» позволяли выплатить заработную плату работникам.

По результатам проверки прокуратурой города направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

После их рассмотрения возбуждено уголовное дело по чч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

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