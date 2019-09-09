В. Матвиенко: Прошедшие в регионах России выборы были открытыми, транспарентными и конкурентными

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ проанализируют итоги Единого дня голосования и обсудят нужна ли донастройка законодательства в этой сфере, сообщила спикер верхней палаты.

Избирательная система России еще раз прошла проверку на прочность и доказала свою состоятельность. Такое мнение высказала журналистам Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга подводя итоги Единого дня голосования.

«Вчера в 85 субъектах Федерации состоялись почти 6 тысяч избирательных кампаний разного уровня. И сегодня уже можно уверенно сказать — итоги позитивные, избирательная кампания прошла успешно». Выборы были открытыми, транспарентными и конкурентными, подчеркнула глава СФ.

Смотрите также

Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что в Центральную избирательную комиссию не поступили обращения, указывающие на какие‑то серьезные нарушения, которые могли бы повлиять на результаты голосования. «Выборы признаны состоявшимися на всех избирательных участках».

Выборы признаны состоявшимися на всех избирательных участках

Говоря о нормотворческой работе в этой сфере, спикер СФ напомнила, что за последнее время были внесены изменения в законодательство, существенно расширившие круг наблюдателей. Это оказалось очень важным в ходе прошедшего голосования. «Вся работа избирательных комиссий проходила под строгим контролем наблюдателей».

Российское законодательство в области выборов не нуждается в радикальном реформировании, серьезных изменениях, убеждена Председатель СФ. По ее словам, избирательная система России не просто отвечает мировым стандартам, но и в некоторых отношениях их превосходит.

Избирательная система России не просто отвечает мировым стандартам, но и в некоторых отношениях их превосходит

При этом Валентина Матвиенко не исключила, что какие‑то донастройки законодательства могут потребоваться. В частности, речь может идти об уточнении системы сбора подписей, их проверки, применения муниципального фильтра, других вопросов. В связи с этим Председатель СФ обратила внимание также на важность развития системы электронного голосования.

«После того, как будут окончательно подведены итоги Единого дня голосования, мы в Совете Федерации, безусловно, соберем информацию из всех регионов и проведем обсуждение, выступим с законодательными инициативами, если это потребуется», — сообщила она.

MIL OSI