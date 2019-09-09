В Москве мужчина осужден к длительному сроку лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Останкинский районный суд г. Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя г. Санкт-Петербурга Максима Трубачева. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1. УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В суде установлено, что в марте 2018 года Трубачев вместе с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступили в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт на территории г. Москвы и Московской области наркотических средств, психотропных веществ и растений, содержащих наркотические средства.

В соответствии с отведенной ему ролью Трубачев получал от соучастников информацию о местах с закладками наркотических средств и психотропных веществ, извлекал содержимое тайников, осуществлял по месту своего жительства расфасовку, упаковку и незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ, а в дальнейшем осуществлял их незаконный сбыт третьим лицам также через закладки за денежное вознаграждение.

Трубачев был задержан 13 марта 2018 года в ходе оперативных мероприятий. В ходе обыска по месту его проживания в квартире по ул. Октябрьская были обнаружены различные средства и вещества, два вакуумных упаковщика, электронные весы. Всего оперативниками изъято более 1,8 кг наркотического средства мефедрон, более 2 кг МДМА, более 390 г метамфетамина, более 9,8 кг психотропного вещества амфетамин, а также грибы, содержащие в своем составе наркотическое средство псилоцин, общей массой более 198 г, каннабис (марихуана) общей массой более 2,2 г, более 1 кг гашиша.

С учетом позиции государственного обвинителя Останкинской межрайонной прокуратуры суд приговорил Трубачева к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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