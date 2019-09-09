В. Наговицын: Большинство рекомендаций Постановления СФ о поддержке Бурятии реализовано

Source: Russia – Council of the Federation

Документ был принят во время проведения Дней региона в Совете Федерации.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия Вячеслав Наговицын НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в совещании по вопросам реализации Постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Бурятии». Документ был принят в 2018 г. во время проведения Дней региона в верхней палате.

Вячеслав Наговицын принял участие в совещании по вопросам реализации Постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Бурятии»

Как отметил сенатор, в Постановлении СФ были сформулированы рекомендации в адрес Правительства РФ, федеральных и региональных органов государственной власти. На совещании был отмечен высокий уровень их исполнения. «В результате совместных действий, работы главы Республики Бурятия Алексея Цыденова, ЦыденовАлексей СамбуевичГлава Республики Бурятия получено финансирование на строительство школ, дорог, коммунальной инфраструктуры, объектов для празднования 350-летия Улан-Удэ, библиотеки и музея. Большинство вопросов решено. Некоторые рекомендации прорабатываются. Речь идет о завершении реконструкции ТЭЦ-2 и ипподрома».

Получено финансирование на строительство школ, дорог, коммунальной инфраструктуры, объектов для празднования 350-летия Улан-Удэ, библиотеки и музея

По словам Вячеслава Наговицына, началось финансирование природоохранных мероприятий, в том числе реконструкции рыборазводных заводов. К тому же принято решение по переселению граждан из непригодных для проживания жилых помещений на БАМе, поддержано предложение правительства Бурятии по субсидированию авиаперевозок по ряду направлений.

Вячеслав Наговицын принял участие в совещании по вопросам реализации Постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Бурятии»

Сенатор сообщил, что работа над реализацией Постановления СФ будет продолжена.

В совещании приняли участие первый заместитель председателя правительства Республики Бурятия Игорь Зураев, члены правительства и Народного хурала региона.

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