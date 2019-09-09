В ходе работы в Курской области А. Михайлов посетил город Железногорск и Золотухинский район

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел ряд встреч, на которых обсуждались вопросы дальнейшего социально-экономического развития региона.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Курской области Александр Михайлов МихайловАлександр Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Курской области в рамках работы в регионе посетил г. Железногорск и Золотухинский район.

В Железногорске сенатор побывал на Михайловском горно-обогатительном комбинате, занимающем третье место в стране по добыче сырой руды. На встрече с работниками предприятия парламентарий рассказал о направлениях своей деятельности в Совете Федерации. В частности, он проинформировал о решении вопросов, связанных с дальнейшим социально-экономическим развитием Курской области.

Александр Михайлов вручил работникам Михайловского горно-обогатительного комбината благодарности Председателя Совета Федерации

Александр Михайлов вручил троим работникам комбината благодарности Председателя Совета Федерации за их многолетний самоотверженный труд и весомый вклад в развитие горнорудной промышленности.

Александр Михайлов вручил работникам Михайловского горно-обогатительного комбината благодарности Председателя Совета Федерации

В ходе поездки сенатор также ознакомился с ходом строительства в городе горняков новой средней общеобразовательной школы, рассчитанной на 1 тыс. учеников.

В беседе Александра Михайлова с главой города Железногорска Дмитрием Котовым обсуждались организационные меры, позволяющие завершить строительство школы к декабрю текущего года и поэтапно начать учебный процесс с января 2020 г.

Александр Михайлов возложил цветы к бюсту прославленного маршала Константина Рокоссовского

В Золотухинском районе парламентарий посетил историко-мемориальный музей «Командный пункт Центрального фронта», ознакомился с деятельностью музея и перспективами его развития. Сенатор возложил цветы к бюсту прославленного маршала Константина Рокоссовского.

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