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#Роскосмос#Главное#НПО Энергомаш09.09.2019 14:44

Дмитрий Рогозин провел рабочую встречу с главой Удмуртии и посетил НПО Энергомаш

Сегодня, 9 сентября 2019 года, в НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») состоялась рабочая встреча Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с Главой Удмуртии Александром Бречаловым и представителями промышленных предприятий Удмуртской Республики. Во время совещания стороны презентовали свои возможности по выпуску гражданской продукции, а также обсудили поставки телеметрических систем, систем визуального контроля и робототехники, производимых на предприятиях, входящих в периметр Госкорпорации.

В ходе визита Дмитрий Рогозин и Александр Бречалов посетили сборочный цех предприятия, где ознакомились с ходом работ по изготовлению ракетных двигателей РД-180, РД-181 и РД-191, предназначенных для использования в составе семейства космических ракет-носителей «Ангара», «Атлас» и «Антарес». Кроме того, главе Правительства Удмуртии был представлен двигатель РД-171МВ для перспективной ракеты-носителя «Союз-5» и ракеты сверхтяжелого класса. Как отметил главный конструктор НПО Энергомаш Петр Левочкин, начало огневых испытаний РД-171МВ запланировано уже на декабрь 2019 года.

Глава Удмуртии поблагодарил Дмитрия Рогозина за внимание, оказанное региону визитом в республику представителей АО «ОРКК», которые договорились о поставках медицинской техники, телеметрических систем, систем визуального контроля и робототехники. Руководители промышленных предприятий Удмуртии презентовали Дмитрию Рогозину свою продукцию и перспективные проекты. Стороны обсудили возможность расширения сотрудничества Госкорпорации со следующими предприятиями: АО «Ижевский электромеханический завод «Купол», АО «Сарапульский электрогенераторный завод», ОАО «Элеконд», АО «Чепецкий механический завод», АО «Сарапульский радиозавод», ОАО «НИТИ «Прогресс», ООО ПО «Камбарский машиностроительный завод», ООО «Завод «Буммаш», АО «Концерн «Калашников».

«Мы с командой с первых дней решили, что не будем ждать — будет ли увеличиваться гособоронзаказ, наша цель — стремиться конкурировать в глобальном мире и искать подобные форматы встреч для дальнейшей кооперации. Спасибо, что всего за месяц после нашей личной встречи мы смогли организовать такое мероприятие. Здесь лидеры изменений, несмотря на то, что многие из присутствующих предприятий давно на рынке. Сегодня на встрече шла речь про потенциальные новые проекты „Роскосмоса“ с Удмуртией и выполнение новых задач», — отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов.

В связи с реформой общественного транспорта в Удмуртии Александр Бречалов выразил заинтересованность в электротранспорте, производимом структурами «Роскосмоса».

«В Ижевске одна из лучших маршрутных сетей общественного транспорта, но средний возраст наших трамваев и троллейбусов — 33-35 лет, и мы сейчас примерно оцениваем инвестиционную программу на ближайшие три-четыре года в 15 млрд рублей. В этой же связи наше предприятие „Камбарский машиностроительный завод“ можно включить в предложение по возможной кооперации со структурами Роскосмоса», — отметил он.

В заключение Глава Удмуртии пригласил Дмитрия Рогозина в Республику в сентябре.

«Хорошая идея провести встречу ГК „Роскосмос“ и предприятий легендарной республики, ориентированной на производство оружия, с учетом вклада Михаила Тимофеевича Калашникова — моего учителя и советника. Для меня лично Ижевск и Удмуртия имеют большое значение в биографии и жизни. С удовольствием откликнулся на ваше предложение. Тем более, что в Удмуртии есть наши предприятия, и наверняка есть организации, готовые прийти к сотрудничеству. Развитие сотрудничества с Удмуртией является одной из важных задач Госкорпорации „Роскосмос“ по реализации поручения Президента России Владимира Владимировича Путина по диверсификации оборонно-промышленного комплекса, в частности, ракетно-космической отрасли. На территории республики находится одно из наших предприятий — „Воткинский завод“, и мы видим, что синергия от нашего сотрудничества позволит не только нам, но и предприятиям региона добиться больших результатов в создании новых видов гражданской продукции. Мы уже достигли ряда договоренностей о поставках в Удмуртию медицинской техники, робототехники и другой продукции», — сообщил Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Рогозин предложил предприятиям республики подготовить перечень предложений с целью их дальнейшего включения в стратегически важный проект по развитию космодрома «Восточный».

«Мы договорились, что Удмуртия подготовит каталог продукции, которая будет применена на космодроме „Восточный“. Мы это все оперативно рассмотрим и будем включать через наших проектантов в планы реализации. Второе — на территории Удмуртии находится Концерн „Калашников“. Нам необходимы для реализации трассы спасения нового пилотируемого корабля „Орел“ над акваторией Тихого океана средства оперативной доставки спасателей к кораблю. Не исключаю, что Концерн „Калашников“ представит свои предложения», — отметил Дмитрий Рогозин.

По итогам встречи Александр Бречалов отметил перспективу глубокой кооперации предприятий Удмуртии и Госкорпорации «Роскосмос».

«Мы более чем удовлетворены итогом встречи. Срок подготовки к такому формату совещания был один месяц. Наметили дату следующей встречи, надеюсь она состоится в Удмуртии и будет приурочена ко Дню Оружейника. 18-19 сентября с коллегами уже более предметно отработаем по предложению наших предприятий», — резюмировал Александр Бречалов.

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