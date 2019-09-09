Евгений Грабчак открыл Всероссийские соревнования профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 9 сентября. – Директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак принял участие в торжественной церемонии Открытия Всероссийских соревнований профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС.

В ходе приветственного слова Евгений Грабчак отметил, что соревнования охватывают все аспекты деятельности работников ТЭС, позволяют определить лучших в профессии.

«В ходе состязаний участники смогут не только отработать навыки эксплуатации оборудования в условиях штатных и чрезвычайных ситуаций, но и увидеть работу самых квалифицированных представителей энергетических компаний, обменяться положительным опытом. Таким образом, удастся снизить аварийность, повысить надежность энергоснабжения потребителей, безопасность эксплуатации энергетических объектов и устойчивость работы отрасли», – сказал Директор Департамента.

По словам Евгения Грабчака, в числе участников соревнований десять команд от крупнейших энергетических компаний России, а сами соревнования проводятся на цифровых прототипах ТЭС, работающих на ОРЭМ.

«Команда победитель должна будет доказать, что её участники лучше других знают технологические схемы ТЭС, умеют ликвидировать пожары, эксплуатировать оборудование по диспетчерскому графику оптового рынка электроэнергии и мощности, а также способны работать при возникновении неисправностей и аварий», – добавил Директор Департамента.

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