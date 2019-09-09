Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проинспектировала ход реализации национальных проектов в Дновском районе Псковской области.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области в ходе рабочей поездки в Дновский район проинспектировала реализацию национальных проектов.

На встрече сенатора с коллективом местного Дома культуры обсуждались перспективы развития учреждения, в котором сейчас проводится капитальный ремонт. Как сообщила председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышева, вопрос о финансировании финальных работ будет рассмотрен при формировании бюджета на 2020 г.

Елена Бибикова ознакомилась с ходом реконструкции амбулаторно-поликлинического комплекса. Парламентарий отметила, что ремонт проведен в соответствии со всеми современными стандартами для поликлиник, учреждение будет оснащено новейшим оборудованием.

Директор МОУ «Гимназия» сообщила сенатору, что в рамках нацпроекта «Образование» запланировано оснащение оборудованием кабинетов технологии, ОБЖ, информатики. Также по нацпроекту средняя общеобразовательная школа №1 в следующем году получит финансирование на создание цифровой образовательной среды.

Руководство этих двух учреждений в беседе с Еленой Бибиковой отметило необходимость строительства новых школьных спортплощадок. Сенатор попросила руководителя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова взять решение данных вопросов на контроль.

В реализации нацпроектов заинтересован каждый из нас, и для осуществлении этой общей задачи важно активное сотрудничество власти на местах и граждан

На встрече с коллективом Дновского железнодорожного техникума парламентарий подчеркнула, что национальные проекты охватывают 12 стратегических направлений. Среди них — модернизация материально-технической базы медицинских, социальных и образовательных учреждений, обновление и ротация кадров, введение новой системы оплаты труда, расширение видов соцподдержки для семей с детьми, повышение доступности качественной медпомощи, совершенствование образования и воспитания.

«В реализации нацпроектов заинтересован каждый из нас, и для осуществлении этой общей задачи важно активное сотрудничество власти на местах и граждан», — сказала Елена Бибикова.

Сенатор также приняла участие в выездном совещании на месте строительства социального городка для пожилых людей в поселке Борисовичи Псковского района. В беседе с первым заместителем губернатора региона Верой Емельяновой, руководителями управления капитального строительства и профильных комитетов Псковской области обсуждались перспективы завершения строительства социального учреждения.

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