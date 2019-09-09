Исполнительный совет МВФ рассмотрит кандидатуру Кристалины Георгиевой для назначения на должность директора-распорядителя

Source: IMF – News in Russian

9 сентября 2019 г.

Исполнительный совет Международного Валютного Фонда (МВФ) сделал сегодня следующее заявление:

«Срок для выдвижения кандидатур на должность следующего директора-распорядителя истек в пятницу, 6 сентября. Один кандидат, г-жа Кристалина Георгиева, гражданка Болгарии, в настоящее время являющаяся главным исполнительным директором Всемирного банка ( биографические данные и фотография ), подтвердил свое согласие на рассмотрение своей кандидатуры.

Совет сейчас начнет работу в соответствии с процедурой, изложенной в решении от 26 июля , в том числе проведет встречи между кандидатом (кандидатами) и исполнительными директорами. Совет ставит задачу завершить процесс отбора как можно скорее и не позднее 4 октября 2019 года».

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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