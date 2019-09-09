Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Конкурс09.09.2019 17:38

Конкурс «Космос» памяти космонавта А.А.Сереброва

Госкорпорация «Роскосмос» объявляет о начале приема конкурсных работ на XXXIX Всероссийский молодёжный конкурс исследовательских работ и инженерных проектов «Космос», посвящённый памяти лётчика-космонавта А.А. Сереброва.

К участию в конкурсе приглашаются школьники и студенты в возрасте от 12 до 30 лет (для обладателей ученой степени — до 35 лет). Заявки для участия в конкурсе будут приниматься до 10 октября 2019 года.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на двух интернет-платформах:

Финал конкурса состоится c 12 по 16 ноября 2019 года в космической столице России — городе Королёв Московской области. В рамках финального этапа будет организована защита конкурсных работ на научно-технической конференции по тематическим направлениям. Также для участников будет организована образовательная и творческая программа.

Цель конкурса: активизация познавательной, интеллектуальной, творческой инициативы школьников и студентов и их вовлечение в исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность в технической и инженерной сфере, в том числе в космическом сегменте для формирования нового поколения ученых, исследователей и инженеров.

В 2019 году конкурс проходит по следующим тематическим направлениям:

Практическое ракетомоделирование;

Проекты ракетно-космической техники будущего;

Ракетно-космическая техника прошлого и настоящего (модели и макеты);

Робототехника и электроника;

Алгоритмы. Программные, архитектурные и инфраструктурные решения;

Прикладная космонавтика и ДЗЗ;

Космические исследования: демонстраторы и эксперименты;

Исследования космоса: астрономия, астрофизика;

Методическое обеспечение космического образования (секция руководителей).

С подробными условиями участия можно ознакомиться в положении конкурса.

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Справочно

Традиция проведения конкурсов «Космос» родилась в 1971 году по инициативе Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, редакции журнала «Моделист-конструктор», ВДНХ СССР и других организаций. Первым председателем оргкомитета конкурса стал один из основателей Группы изучения реактивного движения (ГИРД), соратник Сергея Королёва Михаил Тихонравов. В дальнейшем председателями жюри и оргкомитета в разное время были такие прославленные космонавты как Герман Титов и Николай Рукавишников, а также первый руководитель ЦПК Евгений Карпов.

В 1992 году благодаря Всероссийскому молодежному аэрокосмическому обществу «Союз» и в первую очередь, его первому президенту летчику- космонавту Герою Советского Союза Александру Сереброву, традиция проведения ежегодных конкурсов «Космос» была продолжена. Это стало возможно также благодаря поддержке аэрокосмических организаций, органов власти и общественных организаций.

Сегодня конкурс продолжает развиваться благодаря поддержке Госкорпорации «Роскосмос», ГБОУ ВО Московской области «Технологический университет» и организаций ракетно-космической отрасли.

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