На площадке РЭН-2019 обсудят готовность субъектов электроэнергетики к прохождению ОЗП, а так же вопросы развития отрасли

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 9 сентября. – 4 октября на площадке форума РЭН-2019 состоится Всероссийское совещание «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2019/2020 года». В работе совещания примут участие Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, руководители и главные инженеры компаний большой энергетики (предприятий ПАО «Россети», АО «Росэнергатом», ПАО «Русгидро», ПАО «Интер РАО», ООО «Газпром энергохолдинг» и других крупнейших генерирующих, сбытовых компаний и Системного оператора Единой энергетической системы), региональные власти, представители муниципальных штабов по повышению надёжности. В качестве соорганизатора совещания выступит также и Минстрой России.

Помимо Всероссийского совещания участники смогут посетить и другие мероприятия в рамках деловой программы Форума «Российская энергетическая неделя». В день главного пленарного заседания 2-го октября состоятся сессии «Цифровую трансформацию не остановить, как обеспечить безопасность жизнеобеспечивающей инфраструктуры», «Атомная энергетика как неотъемлемый элемент повестки устойчивого развития», «Глобальные вызовы и тренды развития ВИЭ», «Глобальные тренды, определяющие устойчивые и надежные энергосистемы будущего».

3 и 4 октября пройдут дискуссии «Модернизация тепловой генерации в России – реализация программы и настройка механизмов», Встреча главных инженеров теплоснабжающих компаний, «Развитие региональных сегментов ВИЭ в России: розничный рынок, изолированные территории, микрогенерация», «Опережающее развитие энергетической инфраструктуры: эффективное планирование и взаимная ответственность», «Интеллектуальные предиктивные технологии – новые возможности развития электроэнергетики», «Что такое энергетика будущего?», «Энергоэффективность и энергобезопасность гидроэнергетических объектов в контексте модернизации энергетического оборудования и цифровой трансформации в гидроэнергетике», «Накопители энергии и распределенная генерация в ОАО «РЖД». Проблемы и перспективы использования», «Траектория развития энергосистем: глобальный взгляд», «Траектория развития энергосистем: глобальный взгляд», «Трансформация энергосбытовой деятельности: стратегические ориентиры и действия в условиях неопределенности», «Интеграция ВИЭ в сети: лучшие практики и возможности для сотрудничества России и ЕС», «НДТ в энергетике и эффективность стимулирования их внедрения. Ожидаемая эффективность КЭР».

Поставщики и производители оборудования смогут принять участие в мероприятиях «День поставщика Русгидро», «Российские сети: диалог с поставщиками», «Энергетическое машиностроение: перспективы развития газовых турбин большой мощности на территории Российской Федерации».

В мероприятиях примут участие заместители Министра Юрий Маневич и Андрей Черезов, руководители департаментов Минэнерго России Евгений Грабчак и Павел Сниккарс. В целом свыше четырех тысяч представителей компаний, регуляторов, поставщиков и производителей, экспертов в сфере российской и мировой электроэнергетики соберутся на РЭН-2019 в Москве с 2 по 5 октября.

Минэнерго России и Фонд «Росконгресс» рекомендуют представителям электроэнергетической отрасли, экспертам, поставщикам и производителям оборудования, сбытовым компаниям, не позднее 20 сентября с.г. зарегистрироваться на сайте http://rusenergyweek.com/ для участия в форуме, а также заранее получить регистрационный бейдж.



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