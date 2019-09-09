Н. Федоров: Между Россией и Венгрией успешно развивается экономическое взаимодействие по широкому спектру отраслей

Source: Russia – Council of the Federation

Первый вице-спикер СФ возглавляет делегацию верхней палаты парламента, прибывшую с рабочим визитом в Венгрию.

Делегация Совета Федерации, возглавляемая первым заместителем Председателя СФ, руководителем Группы по сотрудничеству Совета Федерации с Государственным Собранием Венгрии Николаем Федоровым, ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики провела ряд рабочих встреч в Будапеште.

Николай Федоров и Игорь Каграманян

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Делегация Совета Федерации провела рабочую встречу с руководителем внешнеполитического ведомства Венгрии Петером Сийярто

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Игорь Каграманян, Владимир Литюшкин и Валерий Марков

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Николай Федоров и Петер Сийярто

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Николай Федоров и Петер Сийярто

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Рабочий визит делегации Совета Федерации во главе с Н. Федоровым в Венгрию

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Рабочий визит делегации Совета Федерации во главе с Н. Федоровым в Венгрию

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Возложение венка к памятнику советским воинам-освободителям на Площади Свободы в Будапеште

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Возложение венка к памятнику советским воинам-освободителям на Площади Свободы в Будапеште

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Возложение венка к памятнику советским воинам-освободителям на Площади Свободы в Будапеште

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В Министерстве внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии состоялся рабочий завтрак, в ходе которого обсуждены актуальные направления российско-венгерского сотрудничества.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто назвал в числе ключевых вопросов двустороннего взаимодействия торгово-экономические аспекты. Также он затронул международную тематику, в том числе защиту христиан на Ближнем Востоке. «И вы, и мы особо чувствительны к этой проблеме», — подчеркнул Министр.

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От имени российской делегации Николай Федоров выразил признательность Петеру Сийярто за теплый и радушный прием. «Мы с Вами вместе давно и плодотворно работаем, стремясь сделать как можно больше во благо наших стран», — отметил сенатор. Первый вице-спикер СФ подчеркнул, что затронутая Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии проблема защиты христианских ценностей приобретает особую значимость в рамках подготовки Всемирной конференции по налаживанию межрелигиозного и межэтнического согласия, провести которую предложила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

Стороны отметили, что успешно развивается двустороннее взаимодействие по широкому спектру экономических отраслей – в сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтической промышленности и транспортном машиностроении. Реализован целый ряд значимых совместных проектов. «Помню, как в 2012 году мы с Вами, возглавив Российско-Венгерскую Межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству, поставили серьезные задачи. Сегодня можно констатировать, что повестка в целом выполнена. Нужно брать новые высоты, воплощать в жизнь интересные, творческие проекты», — обратился Николай Федоров к Петеру Сийярто, подчеркнув, что одна из первоочередных задач – развитие межрегионального сотрудничества.

Одна из первоочередных задач – развитие межрегионального сотрудничества

Одной из ключевых тем состоявшейся в Государственном Собрании неформальной встречи делегации Совета Федерации и представителей Группы по связям с палатами Федерального Собрания, работающей в парламенте Венгрии, стало сохранение национальной идентичности в условиях глобализации. «Интерес к родному языку, культуре, истории является фундаментальной ценностью, которая позволяет противостоять угрозе глобализации – нивелированию национального своеобразия», — отметил первый вице-спикер СФ.

«При этом важно, сохраняя свою культуру и язык, свои взгляды и ценности, искать общий знаменатель», — сказал заместитель председателя Группы по связям с палатами Федерального Собрания Иштван Шимичко.

Серьезную роль в укреплении двустороннего торгово-экономического и духовно-культурного взаимодействия призваны играть парламентские контакты

Стороны согласились во мнении, что серьезную роль в укреплении двустороннего торгово-экономического и духовно-культурного взаимодействия призваны играть парламентские контакты.

Члены Совета Федерации также возложили венок к памятнику советским воинам-освободителям на Площади Свободы в Будапеште.

В составе делегации СФ – первый заместитель Председателя СФ Николай Федоров, первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян, КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Литюшкин ЛитюшкинВладимир Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Мордовия и член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Валерий Марков. МарковВалерий Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми

В мероприятиях также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Венгрии Владимир Сергеев.

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