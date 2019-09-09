О. Цепкин посетил Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины

Source: Russia – Council of the Federation

Ядерная медицина обладает большим потенциалом и нуждается во всесторонней поддержке, считает сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области посетил Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины.

Олег Цепкин посетил Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины

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Олег Цепкин посетил Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины

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Олег Цепкин посетил Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины

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Олег Цепкин посетил Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины

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Сенатор ознакомился со спецификой ядерной медицины, осмотрел знаковые объекты учреждения. «Сформирована мощная научная и техническая база комплексного обследования и лечения пациента. Учреждение работает на самом высоком уровне в соответствии с современными технологиями. При этом требуется дальнейшее позитивное развитие. Соответствующие планы и программы имеются. Считаю, что значение клинического центра онкологии и ядерной медицины очень высокое не только для жителей Челябинской области, но и всей страны. Онкоцентр признан в среде международного медицинского сообщества. Учреждение заслуживает того, чтобы быть лучшим. Для этого необходимо приложить все усилия, как на уровне правительства региона, так и на уровне федеральных органов власти. Я готов включиться в эту работу», — сказал Олег Цепкин.

В учреждении функционирует центр позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ), первый региональный центр в России

Главный врач центра Андрей Важенин показал ход реконструкции и модернизации операционного блока и реанимации, которые будут оснащены системой чистых помещений, современным оборудованием для проведения операций и реабилитации больных, будут созданы комфортные условия для пациентов и врачей. Все работы планируется завершить к концу года.

В центре находится одно из десяти в России отделений радионуклидной терапии (РНТ). Лечение в нем проходят пациенты со всей страны не только со злокачественными, но и доброкачественными новообразованиями. По словам Андрея Важенина, в настоящее время возможности РНТ используются не в полную силу.

Кроме того, применяется уникальный аппарат, с помощью которого осуществляется дистанционная прицельная лучевая терапия. На сегодняшний день порядка 1700 пациентов получили такой вид лечения. Вместе с тем, как сообщил главврач, за семь лет эксплуатации высокоточный аппарат нуждается в сервисном обслуживании и модернизации.

Также в учреждении функционирует центр позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ), первый региональный центр в России. Специалисты провели около 40 тысяч исследований. Врачи могут оценить распространенность злокачественного процесса у онкологических пациентов, найти очаг, назначить лечение, а также проконтролировать его эффективность. По направлению врача бесплатные исследования в ПЭТ-центре доступны для всех жителей Челябинской области.

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