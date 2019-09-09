Состоялась рабочая встреча Владимира Путина и Алексея Миллера

Source: Gazprom in Russian

Сообщение для СМИ

9 сентября 2019, 15:45

Сегодня состоялась рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Алексей Миллер проинформировал Владимира Путина о подготовке компании к прохождению осенне-зимнего периода. Отдельное внимание было уделено вопросам поставок газа на внешние рынки.

Редакция сайта ПАО «Газпром»



Стенограмма

Владимир Путин: Как идет работа, Алексей Борисович? Как внутри страны, прежде всего? Как компания себя чувствует, каковы объемы и планы? Как складываются отношения с партнерами, в том числе по нашим крупным проектам?

Алексей Миллер: Уважаемый Владимир Владимирович!

Основной задачей в настоящее время является подготовка к очередному осенне-зимнему периоду, закачке газа в ПХГ (подземные хранилища газа). Обеспечение оперативного резерва газа в подземных хранилищах России на начало периода отбора в объеме 72,2 млрд куб. м.

На начало осенне-зимнего периода мы обеспечим потенциальную максимальную суточную производительность подземных хранилищ в Российской Федерации в объеме 843,3 млн куб. м газа. Это будет исторический максимум для газовой отрасли страны.

До конца года «Газпром» закачает в подземные хранилища в Европе не менее 11,4 млрд куб. м газа. Это более чем в два раза превышает уровень прошлого года.

Мы видим, что наши европейские партнеры ведут закачку очень высокими темпами, это же пытаются делать и наши украинские коллеги.

Без сомнения, одним из факторов высоких объемов закачки газа в подземные хранилища является то, что 31 декабря текущего года заканчивается договор на транзит через территорию Украины.

Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос — будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту.

Поскольку ответ на этот вопрос — это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны «Газпром» должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины.

Владимир Путин: Нужно содержать их, платить за это.

Алексей Миллер: Да.

Конечно же, это также и понимание того, какой уровень цен будет у украинского конечного потребителя, потому что в случае заключения прямого договора на поставку газа с «Газпромом» цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25 процентов ниже текущего уровня.

Но, без сомнения, главным вопросом, подчеркиваю, является поставка газа для украинского рынка. Это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной.

Владимир Путин: По нашим крупным проектам как?

Алексей Миллер: Владимир Владимирович, что касается самого крупного проекта этого года — это «Сила Сибири». 1 декабря газ, безусловно, будет подан со стороны России на Китай.

Это будет историческое событие, потому что начнутся поставки от самого крупного экспортера газа в мире самому крупному импортеру. За 30 лет будет поставлен один триллион кубометров газа на китайский рынок.

Китайский рынок является самым динамичным, самым быстрорастущим в мире. На сегодняшний день мы с китайскими партнерами изучаем возможности поставки газа в Китай по другим маршрутам.

Владимир Путин: По каким?

Алексей Миллер: Мы рассматриваем возможность поставки газа по «западному» маршруту и рассматриваем возможность поставки газа по дальневосточному маршруту с Сахалинского добычного центра.

Владимир Путин: В этой связи я просил бы Вас вернуться к теме, которую мы неоднократно обсуждали и с Вами, и с китайскими друзьями, имею в виду возможность использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края.

Посмотрите, пожалуйста, еще и на запасы Ямала, чтобы собрать необходимые запасы для этих поставок по «западному» маршруту на Китай через Монголию.

Знаю, что там маршрут тоже непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный, и китайские партнеры к этому тоже склоняются.

Прошу Вас этот вопрос изучить и мне доложить.

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