Состоялся «IV-й Ежегодный хоккейный турнир среди компаний отрасли ТЭК».

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 7-8 сентября. – Помощник Министра энергетики Российской Федерации Владимир Смирнов принял участие в церемонии открытия «IV-ого Ежегодного хоккейноготурнира среди компаний отрасли ТЭК».

Также в мероприятии принял участие обладатель Континентального кубка 2006 года, серебряный призёр Чемпионата России по хоккею 2005 года Александр Бутурлин.

Владимир Смирнов от имени Министра энергетики Российской Федерации выразил благодарность Генеральному директору ООО «Газпром энергохолдинг» Денису Фёдорову за популяризацию здорового образа жизни и личное участие в спортивных мероприятиях, а также за поддержку мероприятия в качестве Генерального партнера.

В соревнованиях приняло участие 8 команд. Победу в турнире одержала команда ПАО «Россети», второе – команда ООО «Газпром энергохолдинг», а третье – команда ООО «Энергоальянсгрупп».

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