Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в церемонии открытия в Мурманске Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче».

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в открытии ежегодного Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче», состоявшемся в областном центре дополнительного образования «Лапландия».

Сенатор отметила, что фестиваль стал ключевым мероприятием социальной кампании по пропаганде энергоэффективности, популяризации конкретных дел, нацеленных на энергосбережение и сохранение экологии. В его программе — тематические мастер-классы, экологические квесты, спортивные конкурсы, экспозиция «Энергетика и ресурсы – вчера, сегодня, завтра».

Фестиваль стал ключевым мероприятием социальной кампании по пропаганде энергоэффективности, популяризации конкретных дел, нацеленных на энергосбережение и сохранение экологии

Кроме того, для школьников и студентов до конца октября будут проводиться экскурсии по различным энергообъектам Мурманской области: гидроэлектростанциям, водоканалам и котельным.

Татьяна Кусайко приняла участие в открытии ежегодного Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче»

«Фестиваль помогает привлечь внимание жителей к вопросам бережного отношения к энергоресурсам, к важности использования в быту и на производстве современных энергоэффективных технологий», — сказала Татьяна Кусайко.

Парламентарий подчеркнула, что энергоэффективность и энергосбережение — необходимые условия для успешного социально-экономического развития региона и всей страны.

Татьяна Кусайко приняла участие в открытии ежегодного Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче»

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора на церемонии открытия отметил, что идею энергосбережения нужно прививать с детства.

В мероприятии приняли участие более 400 школьников из Мурманска и других городов региона. Партнерами фестиваля стали правительство Мурманской области, а также ряд энергетических компаний Заполярья.

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