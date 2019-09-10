Андрей Черезов: «Необходимо законодательно ограничить несанкционированные полеты беспилотников над объектами ТЭКа»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 10 сентября – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел заседание рабочей группы по противодействию терроризму на объектах ТЭК. В мероприятии приняли участие представители более 20 компаний ТЭК, Национального антитеррористического комитета и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Андрей Черезов напомнил, что рабочая группа была создана ещё в 2009 году в целях подготовки предложений по осуществлению полномочий Минэнерго России по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов ТЭК.

В ходе заседания Андреем Черезовым была подчеркнута необходимость в кратчайшие сроки завершить процесс категорирования объектов ТЭК. На заседании заслушаны доклады представителей органов государственной власти ряда субъектов Российской Федерации, внимание которых было обращено на недопустимость фактов необоснованного исключения объектов ТЭК из перечня объектов, подлежащих категорированию. Помимо этого, внимание представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации было обращено на недопустимость направления в Минэнерго России недостоверных сведений для включения в Реестр объектов ТЭК, что может повлечь негативные последствия вплоть до привлечения к уголовной ответственности уполномоченных должностных лиц.

Также до членов рабочей группы директором Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России Антоном Семейкиным была доведена информация о проделанной работе по актуализации методических рекомендаций, регламентирующих порядок проведения категорирования объектов ТЭК по результатам анализа их правоприменения.

Кроме того, члены рабочей группы были проинформированы о результатах деятельности Минэнерго России по установлению запретных зон и зон ограничения полетов над объектами ТЭК. В ходе заседания были обобщены предложения компаний ТЭК по совершенствованию действующего законодательства в части регулирования вопросов защиты объектов ТЭК от несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов, а также проведено обсуждение проектов нормативных правовых актов в указанной сфере.

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