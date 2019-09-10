Антон Инюцын: «Развитие мирового энергетического рынка сопровождается ускоренным развитием технологий»

Source: Russia Ministry of Energy

Абу-Даби (ОАЭ), 10 сентября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын выступил на пленарном заседании Восьмого Азиатского министерского круглого стола «Энергетическая безопасность в эпоху перемен», который прошел в рамках мероприятий 24-ого Мирового энергетического конгресса.

В заседании также приняли участие Министр энергетики промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, Министр нефти и природного газа Республики Индия Дхармендра Прадхан, Генеральный секретарь Международного энергетического форума Сунь Саньшен.

«Мы живем во время стремительных технологических перемен. Развитие мирового энергетического рынка сопровождается ускоренным развитием технологий. Интерес энергетической отрасли к технологиям подтверждает и тот факт, что объем сделок по финансированию стартапов крупнейших нефтегазовых компаний в 2017 году был максимальным за всю историю», – рассказал Антон Инюцын в своем докладе.

По словам замминистра, Россия также активно реагирует на новые тренды – стимулирует разработку трудноизвлекаемых запасов нефти и ее запасов на шельфе, в том числе арктическом, развивает экспорт энергетических технологий, в которых уже имеется хороший задел.

«Насыщенная энергетическая повестка и новые вызовы должны объединять страны и бизнес», – уверен он.

Антон Инюцын также рассказал о принципе совместного развития различных современных технологий и видов моторного топлива с учетом их доступности и экологичности в различных странах.

«По нашему мнению, необходимо готовиться к целой палитре технологий, где конкуренция будет живым процессом. Будут развиваться и нефть, и газ, и ВИЭ, атомная энергетика и водородная», – добавил замминистра.

Замглавы энергетического ведомства также подчеркнул, что за последние 50 лет природный газ совершил экологическую революцию на мировом рынке производства электрической энергии. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива сыграет такую же значительную роль в улучшении экологии и сдерживании изменения климата в ближайшие десятилетия.

«Природный газ является одним из самых перспективных углеводородных ресурсов в XXI веке, особенно учитывая текущие объемы его запасов, экологичность, относительную безопасность по отношению к окружающей среде, разнообразие форм его транспортировки и способов применения», – добавил он.



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