А. Майоров: Государство на постоянной основе поддерживает технологическую модернизацию молочной отрасли

Source: Russia – Council of the Federation

В адрес участников Международного молочного бизнес-форума ЕАЭС было направлено приветствие первого заместителя Председателя Совета Федерации Н. Федорова.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) орган государственной власти Республики Калмыкия принимает участие в работе Международного молочного бизнес-форума ЕАЭС по производству и переработке молока, молочному животноводству и племенному делу.

Мероприятие, организованное Молочным союзом России, проходит с 10 по 12 сентября 2019 года в г. Сочи.

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Глава Комитета СФ огласил приветствие первого заместителя Председателя Совета Федерации Николая Федорова, ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики в котором отмечается, что открытый диалог представителей бизнеса и государственных структур будет служить развитию молочного рынка Евразийского экономического союза, формированию комфортной предпринимательской среды, созданию благоприятного инвестиционного климата и повышению общего объема инвестиций в аграрную отрасль.

Открытый диалог представителей бизнеса и государственных структур будет служить развитию молочного рынка Евразийского экономического союза

Алексей Майоров отметил, что тематика бизнес-форума актуальна не только для стран-членов ЕАЭС, но и для многих представителей молочной отрасли из ближнего и дальнего зарубежья.

Сенатор подчеркнул, что молочная отрасль является одним из ключевых направлений в развитии АПК России, и государство на постоянной основе поддерживает его технологическую модернизацию. «Благодаря этой работе, в прошлом году прирост производства молока в сельхозорганизациях России составил почти 500 тысяч тонн, и показатель продолжает расти в текущем году, тем не менее, молочная отрасль находится в крайне непростом положении. Требуется актуализировать законодательство технических регламентов Таможенного союза в части безопасности сырого молока», — сказал он.

Алексей Майоров считает, что необходимо разработать и принять федеральную программу в части развития производства продукции на молочной основе для детского питания. «С этой целью надо поддерживать финансово производство молока высшего сорта, так как только из такого молока возможно производство питания для детей раннего возраста, в частности сухих детских смесей. В настоящее время в силу недостаточного количества в РФ сырого молока высшего качества по данной категории продукции существует большая импортозависимость», — подчеркнул законодатель.

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