Встреча с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом

Source: President of Russia – Kremlin

Отдельно речь шла о работе Сбербанка в регионах, пострадавших от наводнений и паводков, в частности в Иркутской области, которую Герман Греф посетил 3 сентября. По его словам, на данный момент банком приняты решения о реструктуризации 535 кредитов на сумму более 163 миллионов рублей. Часть заявлений от людей, пострадавших в результате паводка, будут рассмотрены в ближайшее время.

Глава Сбербанка также информировал Президента о работе по замене утраченных банковских карт, выплате страховок пострадавшим, планах строительства за счет средств банка инфекционного отделения тулунской больницы.

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В.Путин: Добрый день, Герман Оскарович! Что приготовили?

Г.Греф: Владимир Владимирович, хотел сказать несколько слов о наших финансовых результатах. Специально хотел показать Вам, что за последние десять лет происходило с нашими платежами в бюджет, что, в общем, и для нас важно, и я думаю, для государства тоже.

Если мы в 2009 году заплатили в бюджет 59 миллиардов рублей совокупно, то в 2019 году мы в федеральный бюджет заплатим 502 миллиарда: совокупно налоги и дивиденды, которые мы оплачиваем, в федеральный бюджет. И мы стали после крупнейших сырьевых компаний первым плательщиком налогов в бюджеты всех уровней, и конечно, в первую очередь в региональные бюджеты. Мы в подавляющее большинство регионов платим больше всех налогов, являемся первым налогоплательщиком, наверное, процентов 60 регионов.

Думаю, что в ближайшее время мы достигнем планки по достаточности капитала в 11,5 процента, и планируем со следующего года начинать выплату 50 процентов дивидендов. Эти цифры еще существенно увеличатся.

Мы настроены на то, что как одна из крупнейших компаний должны обеспечивать, в том числе это одна из наших функций, – обеспечивать стабильность поступлений в бюджет. На наши деньги содержится большое количество социальных учреждений, и пенсии.

Второе. Владимир Владимирович, мы подписали соглашение в Вашем присутствии…

В.Путин: Сейчас практически у всех банков ситуация с капиталом стабильная.

Г.Греф: Да, сейчас прирастает капитал, кризисный период заканчивается. Мы всегда пополняли капитал за счет собственной прибыли, платим дивиденды, а всю оставшуюся часть прибыли мы отправляем на пополнение капитала. В следующем году, по нашим оценкам, сможем 50 процентов уже оплачивать.

Вторая тема – это, конечно, технологии.

В.Путин: Я знаю, здесь продвинулись хорошо.

Г.Греф: С Правительством подписали соответствующее соглашение. Вы сказали о том, что нужно очень быстро разворачиваться, мы абсолютно с этим согласны.

В.Путин: Вы уже развернулись.

Г.Греф: В общем, да, стараемся это делать. Чувствуем, что нам надо внести большой вклад в реформирование системы образования, увеличить количество вузов, которые выпускают специалистов.

Очень серьезно сейчас входим в школу, в прошлом году провели олимпиаду, только на втором этапе олимпиады 50 тысяч школьников приняли участие, 200 из них соревновались здесь, в Москве. В этом году очень хороший результат олимпиады по искусственному интеллекту, все победители были из регионов.

Это очень хороший показатель того, что в регионах много стали заниматься этой темой. Мы три года активно старались в регионах эту тему культивировать, создавали специальные программы, вовлекали, обучали учителей, и сейчас это становится важным движением. Причем дети очень быстро осваивают, удивительно, что один из мальчиков в прошлом году, который победил на олимпиаде школьников, стал пятым среди взрослых дата-сайентистов – исследователей данных, и совместно с Физтехом мы предложили ему обучение в лицее Физтеха, он переехал в Дубну из Челябинска, и учится в лицее Физтеха.

Мы видим, конечно, колоссальный потенциал использования систем искусственного интеллекта практически везде: повышение производительности труда, повышение прозрачности и скорости оказания услуг, в том числе государственных услуг. Мы сейчас очень много инвестируем в это. Будем надеяться, что уже в ближайшие годы наши клиенты и граждане России будут чувствовать в каждодневной жизни итоги этой работы.

В.Путин: Вы наработали очень много для банка, для финансовой системы, поэтому нужно только адаптировать эти ваши наработки к более масштабным задачам, которые стоят перед страной в целом, для отдельных отраслей, для госуправления. Мы с Вами много раз на этот счет говорили. Нужно только как можно быстрее это сделать.

Г.Греф: Абсолютно точно, Владимир Владимирович.

Мы сейчас создали специально два подразделения: одно работает с региональными проектами, другое – с федеральными.

В.Путин: Хорошо.

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