В Калмыкии руководитель оштрафован за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Кетченеровского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в БУ РК «Кетченеровская районная станция по борьбе с болезнями животных».

Установлено, что на должность ветеринарного врача принят работник, ранее состоявший в должности государственной гражданской службы Управления ветеринарии Республики Калмыкия.

В нарушение требований законодательства о противодействии коррупции руководитель учреждения не направил представителю нанимателя по последнему месту службы уведомление о трудоустройстве работника в установленный законом десятидневный срок.

По постановлению прокурора района начальник БУ РК «Кетченеровская районная станция по борьбе с болезнями животных» привлечен к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего). Ему назначено наказание в виде штрафа.

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