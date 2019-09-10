В Когалыме дан старт строительству Регионального центра спортивной подготовки

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 сентября, во второй день своего рабочего визита в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков посетил Когалым.

Вместе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой и президентом ПАО «Лукойл» Вагитом Алекперовым они приняли участие в закладке памятного камня в ознаменование начала строительства Регионального центра спортивной подготовки.

Реализация данного проекта ведётся в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Минспортом России, Правительством ХМАО – Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ» и в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», направленного на увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом россиян.

Уже выполнены инженерно-изыскательные работы, подготовлена проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы.

Региональный центр спортивной подготовки предназначен для занятий зимними видами спорта: хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком, кёрлингом и следж-хоккеем. Общая площадь двухэтажного здания составит почти 12,5 тыс. кв. м. Вместимость зрительских трибун – 450 человек.

Финансирование строительных работ будет осуществлено за счёт федеральных и региональных средств и при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ.

Павел Колобков, Наталья Комарова и Вагит Алекперов также провели рабочее совещание, на котором обсудили развитие спортивной инфраструктуры в Югре, посетили спортивный комплекс «Юбилейный», лыжную базу «Снежинка» и спортивно-культурный комплекс «Галактика». Эти объекты были построены при финансовом содействии ПАО «Лукойл».

Спорткомплекс «Юбилейный» – один из шести объектов, входящих в структуру муниципального автономного учреждения «Дворец спорта». Он был сдан в эксплуатацию в 2010 году. Единовременная пропускная способность центра – 134 человека, посещаемость в день составляет более 400 человек. В центре проводятся занятия по мини-футболу, волейболу, баскетболу, теннису, аэробике. Спорткомплекс располагает многофункциональным спортивным залом, футбольным полем с качественным искусственным покрытием, а также залом адаптивной физической культуры.

С 2017 года на базе спорткомплекса «Юбилейный» проводится работа летних смен групп подготовки юных футболистов центра «Spartak camp» футбольной команды «Спартак – Москва». Благодаря поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» юные футболисты города получают уникальную возможность посещать мастер-классы тренеров «Академии «Спартак» по футболу имени Фёдора Черенкова.

Лыжная база «Снежинка», как и спорткомплекс «Юбилейный», входит в структуру МАУ «Дворец спорта». Она открыла свои двери для югорчан в 2012 году. Единовременная пропускная способность объекта – 95 человек, Посещаемость в течение рабочего времени составляет более 120 человек. В состав базы «Снежинка» входят лыжная и лыжероллерная трассы, турниковый комплекс Street Workout, волейбольная площадка. Здесь проводятся различные спортивно-массовые мероприятия, в том числе всероссийские соревнования «Лыжня России» и «Кросс нации», состязания по лыжероллерам, роликовым конькам, велосипедному спорту, пляжному волейболу.

«Очень впечатлён Когалымом и тем, сколько внимания здесь уделяется спорту, – отметил Павел Колобков. – Сегодня мы дали старт строительству Регионального центра спортивной подготовки, который будет как осуществлять подготовку спортсменов в национальные сборные, так и предоставлять услуги всем жителям города. Строительство этого объекта – пример хорошего партнёрства между Минспортом России, Ханты-Мансийским автономным округом и компанией «Лукойл». Надеюсь, что в конце 2021 года мы откроем этот центр».

Фото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО – ЮГРЫ и ПАО «Лукойл»

Пресс-служба Минспорта России

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