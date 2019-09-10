В Костроме по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении участника долевого строительства жилья

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура города Костромы Костромской области по поступившему обращению провела проверку исполнения законодательства в сфере долевого строительства многоквартирных домов.

Установлено, что заявитель с застройщиком заключил договор долевого участия на однокомнатную квартиру в многоквартирном доме и внес в кассу организации свыше 1,8 млн. рублей.

В связи с продажей объекта незавершенного строительства третьему лицу с заявителем заключен новый договор долевого участия на двухкомнатную квартиру в другом многоквартирном доме.

Вместе с тем договоры в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области не были зарегистрированы, а двухкомнатная квартира передана иному лицу, также внесшему денежные средства застройщику. Предусмотренные договором обязательства по передаче квартиры заявителю не исполнены.

Материалы проверки прокуратура города Костромы направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

Ход расследования и его результаты находятся на контроле в прокуратуре области.

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