Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча Председателя Комитета СФ по международным делам и заместителя главы МИД Республики Ирак.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с заместителем Министра иностранных дел Республики Ирак Муайядом Салехом.

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Константина Косачева с заместителем Министра иностранных дел Республики Ирак М. Салехом

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Константин Косачев

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Константина Косачева с заместителем Министра иностранных дел Республики Ирак М. Салехом

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Заместитель Министра иностранных дел Республики Ирак М. Салех

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Константина Косачева с заместителем Министра иностранных дел Республики Ирак М. Салехом

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«Отношения России и Ирака – тема, имеющая большое значение для региональной безопасности», — считает Константин Косачев.

В этой связи сенатор позитивно оценил совместную деятельность российских и иракских парламентариев на различных международных площадках.

Отношения России и Ирака – тема, имеющая большое значение для региональной безопасности

«Ожидаем визит Главы Совета представителей (Парламента) Ирака. Заинтересованы в регулярном диалоге с иракскими парламентариями», — сказал Константин Косачев.

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Он отметил, что внешне- и внутриполитическая ситуация в Ираке развивается поступательно, создаются условия для развития российско-иракского сотрудничества, в том числе и в торгово-экономической области.

Константин Косачев напомнил, что Россия и Ирак отметили 75-летнюю годовщину установления дипломатических отношений. «Отрадно, что эти отношения носят дружественный характер. Необходимо прилагать усилия, чтобы они укреплялись».

Муайяд Салех проинформировал Константина Косачева о состоявшихся в Москве встречах с представителями российского МИД и Государственной Думы.

Заместитель Министра иностранных дел Республики Ирак отметил положительную динамику развития двусторонних отношений, включая межпарламентские.

Он поблагодарил за политическую помощь и поддержку, которую Россия оказывает Ираку.

В ходе дальнейшей беседы Константин Косачев и Муайяд Салех обменялись мнениями по вопросам борьбы с терроризмом и региональной безопасности.

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