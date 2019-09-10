Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил предприятия и социально-культурные учреждения Республики Коми.

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми в рамках работы в регионе посетил северные муниципальные образования – Инту и Усинск.

Дмитрий Шатохин ознакомился с деятельностью Интинского хлебозавода

Сенатор ознакомился с деятельностью Интинского хлебозавода –ведущего предприятия, обеспечивающего жителей города хлебобулочными изделиями. Парламентарий также осмотрел историческую достопримечательность – водонапорную башню, построенную в 50-е годы прошлого века. Сейчас там располагается музей.

Дмитрий Шатохин ознакомился с деятельностью Интинского хлебозавода

Дмитрий Шатохин провел встречу с депутатами городского совета, на которой обсуждались вопросы, связанные с вхождением Инты в Арктическую зону страны, поиском инвесторов для реализации крупных проектов города. Состоялся также личный прием граждан парламентарием.

Проблема северных территорий – высокий уровень безработицы и отток молодых людей, специалистов

Сенатор отметил, что общая проблема северных территорий – высокий уровень безработицы и отток молодых людей, специалистов. «При этом Север вносит существенный вклад в экономику России. Регионы богаты разнообразными полезными ископаемыми, в первую очередь, углем, нефтью и газом. Включение территорий в инвестиционные программы, сохранение и преумножение экономического потенциала должны стать одними из приоритетных задач. По результатам встреч будут сделаны соответствующие запросы, ряд поднятых вопросов будет взят на особый контроль», — сказал Дмитрий Шатохин.

Дмитрий Шатохин встретился с активом «Российского движения школьников»

Парламентарий также встретился с активом «Российского движения школьников». Он рассказал ребятам о деятельности Совета Федерации и ответил на ряд вопросов.

В ходе рабочей поездки в Усинск сенатор принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 35-летия города и 90-летия нефтегазовой промышленности в регионе.

Дмитрий Шатохин принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 35-летия города и 90-летия нефтегазовой промышленности в регионе

«Учитывая экономический потенциал города, он имеет хорошие перспективы для развития. В рамках программ благоустройства строятся общественные парки, реконструируются культурные объекты, обновляется жилищный фонд. Усинск — показательный пример молодого, динамично развивающегося северного города», — подчеркнул Дмитрий Шатохин.

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