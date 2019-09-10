И. Рукавишникова: Единый портал правового информирования и просвещения граждан должен объединить лучшие практики регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела семинар-совещание на тему «Цифровой контур системы правового просвещения в РФ».

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела семинар-совещание на тему «Цифровой контур системы правового просвещения в РФ».

Семинар-совещание на тему «Цифровой контур системы правового просвещения в РФ»

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Ирина Рукавишникова

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Семинар-совещание на тему «Цифровой контур системы правового просвещения в РФ»

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Семинар-совещание на тему «Цифровой контур системы правового просвещения в РФ»

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Семинар-совещание на тему «Цифровой контур системы правового просвещения в РФ»

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Семинар-совещание на тему «Цифровой контур системы правового просвещения в РФ»

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Семинар-совещание на тему «Цифровой контур системы правового просвещения в РФ»

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Семинар-совещание на тему «Цифровой контур системы правового просвещения в РФ»

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Семинар-совещание на тему «Цифровой контур системы правового просвещения в РФ»

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Семинар-совещание на тему «Цифровой контур системы правового просвещения в РФ»

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Семинар-совещание на тему «Цифровой контур системы правового просвещения в РФ»

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Ирина Рукавишникова

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Семинар-совещание на тему «Цифровой контур системы правового просвещения в РФ»

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Семинар-совещание на тему «Цифровой контур системы правового просвещения в РФ»

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Сенатор отметила, что в настоящее время разрабатывается концепция единого портала правового информирования и просвещения граждан. «Мы провели работу с каждым из 85 субъектов РФ и получили предложения о том, как они видят структуру сервиса, его содержание, информационное обеспечение. Все рекомендации переданы в Министерство юстиции РФ для их учета при подготовке технического задания».

Портал должен быть максимально наполнен информацией, которая понятна и доступна для человека, не обладающего юридическими познаниями

«По мнению наших коллег из регионов, портал должен быть максимально наполнен информацией, которая понятна и доступна для человека, не обладающего юридическими познаниями. Сервис должен оперативно отвечать на запросы о решении различных правовых ситуаций, в том числе в онлайн-режиме. Важно создать простую навигацию, которая позволит быстро найти контакты организаций и специалистов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, открыть горячую линию, предоставить возможность интернет-записи на прием», — сказала Ирина Рукавишникова.

Как подчеркнула сенатор, информационный ресурс должен объединить лучшие практики субъектов РФ. «Предлагается создать единую интерактивную карту, позволяющую перемещаться по правовым ресурсам каждого региона, предусмотреть возможность интерактивных приемов и онлайн-консультаций, использования типовых форм документов и подачи официальных обращений и заявлений в государственные органы. Также рекомендуется обеспечить функцию оценки качества оказываемой юридической помощи, чтобы любой пользователь смог оставить свой отзыв».

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По словам парламентария, существует запрос на создание обширного автоматизированного сервиса как в тематическом разрезе, так и с ориентацией на целевые группы — дети, молодежь, многодетные семьи, люди пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья, льготные категории граждан.

Заместитель Министра юстиции РФ Денис Новак сообщил, что в марте этого года Минюст направил в Правительство РФ свои предложения по созданию портала, финансово-экономическое обоснование по включению его в план мероприятий федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Он рассказал, что портал будет интегрирован с различными базами данных, в том числе нотариальных контор и адвокатских палат, а также с Едиными порталом государственных услуг. «Наши задачи — сформировать ресурс, который будет пользоваться доверием граждан, предоставить качественную и профессиональную юридическую помощь». Один из разделов будет посвящен правовому образованию и воспитанию подрастающего поколения, подчеркнул замминистра.

На семинаре-совещании выступили представители федеральных и региональных органов государственной власти, экспертного и научного сообществ. Участники обменялись мнениями по вопросам разработки эффективного и востребованного информационного ресурса.

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