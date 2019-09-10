Л. Талабаева провела прием граждан в Хасанском муниципальном районе Приморского края

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе приема обсуждались вопросы функционирования общественного транспорта, работы детских образовательных учреждений.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края в рамках работы в регионе провела прием граждан в поселке городского типа Славянка Хасанского муниципального района.

Людмила Талабаева провела прием граждан в Хасанском муниципальном районе Приморского края

В ходе мероприятия обсуждались вопросы функционирования общественного транспорта, проведения капитального ремонта в детском саду, подготовки школы искусств к учебному году.

Жители муниципального района, имеющие дачные, садовые и огородные участки обратились к сенатору с просьбой решить вопрос о регулярных пассажирских перевозках в весенний, летний и осенний периоды по определённому маршруту.

Мы должны создать максимально комфортные и безопасные условия по перевозке на садовые участки жителей, многие из которых — пожилого возраста

Людмила Талабаева сообщила, что возьмет этот вопрос под свой контроль. «Мы должны создать максимально комфортные и безопасные условия по перевозке на садовые участки жителей, многие из которых — пожилого возраста, и организовать в ближайшее время регулярные рейсы общественного автотранспорта», – сказала парламентарий.

Людмила Талабаева провела прием граждан в Хасанском муниципальном районе Приморского края

Сенатор также обсудила с участием представителями исполнительной власти администрации Хасанского муниципального района вопросы, связанные с капитальным ремонтом спортзала в детском саду и подготовкой школы искусств к учебному году. Намечены конкретные сроки завершения этих работ.

По итогам приема граждан Людмила Талабаева подчеркнула, что большая часть поднятых вопросов была решена, некоторые из них потребуют более детальной проработки.

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