Л. Талабаева провела прием граждан в Хасанском муниципальном районе Приморского края

Source: Russia – Council of the Federation
В ходе приема обсуждались вопросы функционирования общественного транспорта, работы детских образовательных учреждений.
Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края в рамках работы в регионе провела прием граждан в поселке городского типа Славянка Хасанского муниципального района.
Людмила Талабаева провела прием граждан в Хасанском муниципальном районе Приморского края
В ходе мероприятия обсуждались вопросы функционирования общественного транспорта, проведения капитального ремонта в детском саду, подготовки школы искусств к учебному году.
Жители муниципального района, имеющие дачные, садовые и огородные участки обратились к сенатору с просьбой решить вопрос о регулярных пассажирских перевозках в весенний, летний и осенний периоды по определённому маршруту.
Мы должны создать максимально комфортные и безопасные условия по перевозке на садовые участки жителей, многие из которых — пожилого возраста
Людмила Талабаева сообщила, что возьмет этот вопрос под свой контроль. «Мы должны создать максимально комфортные и безопасные условия по перевозке на садовые участки жителей, многие из которых — пожилого возраста, и организовать в ближайшее время регулярные рейсы общественного автотранспорта», – сказала парламентарий.
Людмила Талабаева провела прием граждан в Хасанском муниципальном районе Приморского края
Сенатор также обсудила с участием представителями исполнительной власти администрации Хасанского муниципального района вопросы, связанные с капитальным ремонтом спортзала в детском саду и подготовкой школы искусств к учебному году. Намечены конкретные сроки завершения этих работ.
По итогам приема граждан Людмила Талабаева подчеркнула, что большая часть поднятых вопросов была решена, некоторые из них потребуют более детальной проработки.